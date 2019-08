(VIDEO) ¿En su opinión que efectos podrían tener las medidas mas recientes aplicadas a Venezuela por la administración del presidente de los Estados Unidos Donald Trump?

Miércoles, 21 de agosto de 2019.- Continuando con la encuesta realizada el miércoles 14, cuyo resultado compartimos con aporreadores y aporreadoras, presentamos este segundo video de tres que realizamos.



Esto fue lo que los entrevistados contestaron a la pregunta realizada por César Henríquez:



¿En su opinión que efectos podrían tener las medidas mas recientes aplicadas a Venezuela por la administración del presidente de los Estados Unidos Donald Trump?



Tibisay Juanipa: yo pienso que todo va ser mas difícil ahora porque al bloqueo se le suma el bloqueo al alimento, a la medicina, a otros insumos como perfumería, ropa, calzado…con esta medidas va a agravar la situación, es como una presión que vamos a tener todos los venezolanos…tenemos un país hermoso que amamos, bueno, yo amo a mi país, amo a mi Venezuela, amo a mi Caracas, yo de aquí no me fuera, no, porque aquí yo nací, nacieron mis padres, mi abuela y esto es mi mundo, pues, yo daría todo por mi país y soy optimista de que vamos a salir de esto.

Las medidas van a empeorar la situación, por supuesto, si niegan, si niegan algo que le corresponde a ellos como país, por ser un país desarrollado, a estos países subdesarrollados, suministrarles lo que necesitan, claro que es un atraso para nosotros, opinó Santos Escobar.

Jorge Félix Velasco: en un principio si perjudican (las medidas), pero eso da pie para los países que estén afectados tomen medidas y de esas medidas saquen producción de su propio país, creo que eso nos da una fuerza para seguir adelante, como hace el presidente Maduro…es con esfuerzo y con trabajo que podemos seguir adelante…si el diálogo es por el bien del país, claro que si, bienvenido sea.

Freddy Gil: a mi medida, yo creo que las medidas benefician a Venezuela…en todo sentido porque realmente aquí no hay vida, ante la pregunta ¿tú crees que podrían ayudar a que aparezca una solución? respondió: exactamente, claro que si.

Riaza Flores: no eso no contribuye para nada, al contrario si hay una invasión eso es una guerra y eso es horrible para acá, para Venezuela y no queremos nada de eso y esas sanciones mas bien para Venezuela, es como un bloqueo, entonces hay mas hambre, hay mas miseria, ah, mas bien queremos una solución pacífica por medio del diálogo…no entiendo, la oposición se para de la mesa o no llegan a un acuerdo…sobre la negociación entre las partes, entre el gobierno y la oposición opinó: bueno claro, toda la vida ha sido así, se negocea y que sea siempre en beneficio, eso si, del pueblo, eso es lo que queremos…que sea en beneficio del pueblo venezolano, que reine la paz.

Oswaldo Kanica del Movimiento Revolucionario Tupamaros: no nunca, eso no beneficia a Venezuela, acuérdate que nosotros tenemos una concepción antiimperialista muy diferente y los principios nuestros son muy diferentes, este es un pueblo libertario…el que ellos hayan decomisados las cuentas, el que ellos hayan decomisado los bienes de nuestro país, bueno, nosotros también deberíamos hacer eso, el gobierno tiene que hacerlo, pero el gobierno no ha tomado esa decisión, tiene que tomar esa decisión, bueno, nos están golpeando, nosotros tenemos que ir a la vanguardia, no a la retaguardia…todo proceso de negociación tiene sus bajas, sus medias, sus altas y bueno ese es un proceso de patria…tenemos que estar sentados como seres civilizados, en esa sana paz y respetar los acuerdos que se lleven a cabo.

Cerramos este segundo video sobre las últimas medidas que ha tomado la administración Trump de los EE.UU. con respecto a Venezuela con la opinión de Roger Pinzón: hay dos lecturas de eso porque, Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional dicen, han intentado hacerle creer a la gente que las medidas son buenas, que las medidas no van a chocar contra el pueblo venezolano, que no se va a pasar hambre, ni con la comida, ni con las medicinas, eso es una lectura.



La otra lectura, que es la lectura de la vida real, es que esas medidas contribuyen a la destrucción de la capacidad adquisitiva del venezolano, contribuye a que los venezolanos cada vez nos sintamos mas, es decir, que ellos intentan o quieren, tienen la intención que nosotros nos sintamos cada vez mas desprotegidos, mas desmoralizados.



Ellos no saben que nosotros tenemos el legado de nuestro libertador Simón Bolívar.





