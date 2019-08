(VIDEO) Deyanira Santaella: ''Parque Central siempre ha sido la cajita negra de sus administradores''

Miércoles, 21 de agosto de 2019.- En la rueda de prensa convocada por la Asociación de Propietarios de Parque Central, el martes 13, hizo uso de la palabra en esta tercera y última entrega, la arquitecto Deyanira Santaella: yo siempre he dicho que Parque Central se volvió ''La Cajita Negra''' de todos aquellos administradores que han pasado y que seguirán pasando si no le ponemos un parao.

Deyanira Santaella: ''Parque Central siempre ha sido la cajita negra de sus administradores''

Siempre hay un culpable, pero aquí no aparece culpable, aquí se han llevado los techos de aluminio de todas las áreas comunes, techos internos y eso es plata, pero aquí no hay culpables.



Aquí le cambiaron el motor hace diez años a los ascensores y hace cinco se los volvieron, cambiaron todo el ascensor, todo.



Cuando no hay luz, no hay ascensor, cuando no hay luz no hay agua, también sufrimos lo que sufre la mayoría de la gente de Caracas.



La calidad de vida ya no fue la que compramos, ya no es que a los cuarenta años viviendo ahí, quisiéramos tener las personas de cincuenta y sesenta años.



Esa no es la calidad de vida, la calidad de vida es que eso daba para administrar, eso era autosuficiente.



Los siete primeros meses del año 2019 no hemos sido facturados en orden de condominio, no han puesto un bombillo, no han arreglado los ascensores.



Describe Santaella como está constituido Parque Central: hay dos zonas, cuatro edificios de torres residenciales en la zona dos y tres torres de vivienda en la zona uno, porque uno está convertido en el Anauco, que es un hotel y las otras dos torres son las de oficinas, que son del Estado.



Se acuerdan que se quemó una (la torre este), bueno, esa solamente le funcionan siete pisos, porque los demás, mandarían partidas pero volvió la '''Cajita Negra''', no se puso en funcionamiento la torre...si hubo deficiencias técnicas usted tiene que decirlo.



Nosotros no podemos eliminar de un plumazo la administración de Parque Central.



Mencionó la situación de los sótanos: donde fusionan los aliviaderos, nosotros estamos en un nivel friático muy alto, ahí había 28 bombas de achique, de las 28 bombas ahorita están funcionando dos y seis pero paradas, porque las otras se desaparecieron.



Los brakes de los sótanos están arrancados y eso lo mantiene el Estado, el Estado está cobrando.



Nosotros estamos al día en el pago del condominio, hasta diciembre de 2018.



Este año el planteamiento ha sido diferente, en este año ¿por qué se van?, por lo mas fácil, vamos a cobrar una tarifa única de 12.000 Bs para la limpieza...y si se hecha a perder el ascensor que cada uno tiene en su edificio, ¿cómo baja esa gente?, ¿cómo bajamos, ¿cómo sube?



¿Por qué yo tengo que pagar mas? si mi apartamento es de dos habitaciones que el del señor, que es de cuatro, ¿vamos a pagar tarifa plana?, es injusto.



A continuación tomó el uso d la palabra el señor Johnny Guerra presidente de la Asamblea de Propietarios, junta de condominio de la zona dos: para tener soluciones allí, ciertamente hay que reunirse con las autoridades que es lo que no han hecho, es decir, han desestimado a los propietarios...es lo que no han hecho ellos, de reunirse con nosotros para que nosotros como propietarios trabajemos en conjunto.

Johnny Guerra: el mensaje para las autoridades es que por favor, se reúnan con nosotros para nosotros buscar la mejor solución en conjunto de el problema que nos atañe a todos dentro de Parque Central, porque Parque Central somos todos

Nosotros, en realidad, hemos mandado comunicaciones, hemos solicitado, yo en lo particular vía telefónica con la que preside el organismo, hemos mandado cartas por escrito y nosotros no hemos obtenido respuesta alguna.



Guerra le envió un mensaje directo a la responsable por parte del gobierno de Parque Central: sencillamente que, con mucho respeto, sin ningún ánimo político, que como siempre hemos hablado, con franqueza, nosotros somos propietarios, nos duele nuestra propiedad.



Y solamente queremos es que nos atiendan, se pongan de acuerdo con nosotros y que se restituya el orden jurídico y que andemos con el documento de condominio, con la ley de propiedad horizontal.



Sencillamente eso y que no se sigan haciendo ese tipo de reuniones, que, ellos pudiesen reunirse con todo el mundo, si, es cierto, pero no de manera, de manera clasificada, donde nosotros los propietarios o la representación legítima de los propietarios no participamos en todo esto.



Y otra cosa que solicitaría que se haga la inmobiliaria de Parque Central.



Pero, en concreto, en concreto, el mensaje para esas autoridades es que por favor, se reúnan con nosotros para nosotros buscar la mejor solución en conjunto de el problema que nos atañe a todos dentro de Parque Central, porque Parque Central somos todos.





