Boletín del BCV: actividades independientes mantienen baja tasa de desempleo

20 de agosto de 2019.- Las actividades por cuenta propia de los no profesionales y el incremento desde 2003 de programas gubernamentales de beneficios sociales han mantenido bajos los niveles de desempleo, revela el artículo ¿Se cumple la Ley de Okun? Análisis de la relación producto-empleo en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela.



María Terán, en el Boletín BCVoz Económico, número 23, explica que un incremento del nivel de actividad económica, por lo general, viene acompañado de una disminución en la tasa de desempleo, ante lo cual se espera que una caída en el nivel de actividad económica se vea seguida por un aumento en el desempleo.



"A la asociación entre el comportamiento de la producción y la tasa de desempleo se le conoce como Ley de Okun, en honor al economista estadounidense Arthur Okun. En términos conceptuales, establece que una economía en expansión, con una población activa relativamente estable, debe incrementar el número de empleados para aumentar su nivel de producción y reduce, por tanto, su nivel de desempleo", señala.



No obstante, la investigadora del BCV destaca que, en términos generales, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido un comportamiento volátil, principalmente desde la década de los ochenta, el desempleo ha sido más estable, pero con una marcada tendencia decreciente desde 2003 que no se ha visto afectada por la contracción experimentada por el PIB. Esto puede aportar indicios de algún cambio estructural en el mercado laboral que responde a factores que van más allá de las fluctuaciones del producto.



El análisis de BCVoz Económico llega la conclusión de que el cambio en el empleo puede ser atribuible a que una proporción creciente del mismo surgió en actividades de baja productividad, sobre todo en el empleo por cuenta propia de los no profesionales, el cual no cuenta con los beneficios de la seguridad social.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)