(VIDEO) José Abreu: ''Parque Central un condominio que dejo de serlo por dominio, capricho e imposición del Estado''

Martes, 20 de agosto.- Continuando con la rueda de prensa convocada, el martes 13, por los representantes de los propietarios, le tocó el turno a José Abreu, quien forma parte del equipo promotor de la conformación de la Asamblea de Propietarios de la zona uno de Parque Central, quien se refirió a la situación actual del complejo y algunos de los problemas que confrontan:

José Abreu: ''Parque Central un condominio que dejo de serlo por dominio, capricho e imposición del Estado''

Credito: aporrea.tvi



La zona uno es una de las zonas del condominio que desde hace 23 años, exactamente, no tiene representación condominial.



A Parque Central se le puede dar el calificativo de un condominio que dejo de serlo por dominio, capricho e imposición del Estado.



El único administrador que ha tenido Parque Central, en sus casi 47 años es el estado venezolano, primero a través del Centro Simón Bolívar y luego a través de la Corporación para Gestión de Organismos del Distrito Capital, mejor conocida como CorpoCapital.



La idea es buscar la forma de entrar en conversación con ellos, conformar legalmente las representaciones condominales y trabajar en conjunto, buscando la forma de tratar de resolver los múltiples y graves problemas que hay en Parque Central.



Este caos gerencial generado por la administración del Centro Simón Bolívar y posteriormente por la administración de CorpoCapital, este caos genera miedo, siembra la posibilidad de violencia y abuso.



Y esta ausencia de representación, condonación de deudas y deterioro completo del conjunto, genera apatía, hace caer la participación.



De Parque Central, ''Una nueva forma de Vivir''', en cuya situación actual , menciona Abreu: se desconoce su estructura legal, hay indefinición en el comportamiento de sus administradores, no se cumplen normas y manejos en lo relacionado a espacio, hay ausencia en criterios de remodelaciones, hay desvalorización del inmueble.



Los espacios simplemente, no tienen dolientes.



Parque Central es un condominio de derecho privado, de usos múltiples y la prioridad la tiene su representación, que son los propietarios.



Es necesaria una revisión, a fondo, de todas las instalaciones y su funcionamiento, llámese instalaciones eléctricas, sanitarias, estructurales, de gas, etcétera.



Nunca se ha presentado una memoria y cuenta de la gestión que ha realizado el ente administrador, nunca, en 47 años se ha presentado una memoria y cuenta.



Se han girado infinidad de comunicaciones a los diferentes organismos, buscando la forma de que haya acercamiento, tratando de resolver estos problemas y hasta hoy la situación no ha dado ningún resultado.



Hay fondos de previsión, hechos a través del recibo de condominio que se desconoce, el fondo de reserva, que se desconoce cual es su monto.



Se desconoce cual es su monto en los 47 años, no se ha rendido cuenta.



Esto es un condominio que dejó de serlo, por voluntad y capricho del Estado.





