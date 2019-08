(VIDEO) ¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Lunes, 19 de agosto de 2019.- Salimos a la calle de nuevo, el miércoles 14, a preguntarle a la gente su opinión sobre temas que nos afectan directamente a los habitantes de este país, nuestra Venezuela, dada la cantidad de entrevistados decidimos compartirlo con aporreadores y aporreadoras en tres entregas, aquí les va la primera.



En este caso quisimos saber lo que opinan nuestros compatriotas sobre las últimas medidas adoptadas por la administración Trump con respecto a Venezuela:



Congelación de bienes del Estado venezolano, sobre todo del complejo de refinerías y bienes asociados a Citgo, todos sus activos, algunos lo consideran prácticamente un robo.



Congelaron todas las cuentas del gobierno venezolano.



Prohibición a todas las firmas y ciudadanos norteamericanos de realizar cualquier tipo de transacción con el gobierno de Venezuela, incluyendo alimentos y medicinas.



Amenaza directa a todo el mundo, para que no realicen ningún tipo de negocio con nosotros, si lo hacen, serán igualmente sancionados.

El gobierno norteamericano a través de su asesor de seguridad John Bolton ha amenazado directamente a China y a Rusia, los amenazaron a que tomaran medidas punitivas si siguen apoyando a Venezuela.



En pocas palabras, será que nos quieren ahorcar y que nos muramos de hambre, de mengua o por falta de medicinas.



Esta fue la pregunta que les hizo César Henríquez, quien de forma voluntaria colabora con Aporrea en estos sondeos que realizamos:



¿Usted cree que las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Trump, el embargo y el bloqueo para países que comercien con Venezuela podría ayudar a solucionar la situación que vive el país?



Esto fue lo que opinó la gente que consultamos:

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi



Zulay Farías: para nada, para nada, porque es historia que los Estados Unidos, sus aliados, sus lacayos locales lo que buscan es intervenir los pueblos, debilitarlos, para apropiarse de sus riquezas...la solución a esta situación es que hagamos de verdad Revolución.

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi



Por su parte, Oswaldo Coromoto Guedes Castro opinó (con respecto a la situación del país): agravarla, mas bien, por supuesto que la agrava...el amigo Trump, esos dirigentes no conocen al pueblo venezolano...la gente tiene que trabajar, no esperar los bonos, hay que salir a trabajar, no podemos estar dependiendo del papá Estado.

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi



Yo creo que esas medidas, que ellos han tomado han sido de presión para que el Presidente actual, tome la decisión de irse, mencionó Lilibeth Torcat, esas medidas van a seguir existiendo siempre que esté el gobierno de Nicolás Maduro aquí y nos van a afectar directa o indirectamente a todos los venezolanos...yo pienso que el cambio debería ser lo primero...ya todo cumple un ciclo, cuando estaba el presidente Chávez, yo era chavista, digamos, yo estaba con el Proceso, ya después de él, yo pienso que ha cambiado un poco...yo digo que si él estuviera aquí fuese distinto...su legado va a quedar siempre aquí, pero tenemos que dar el cambio a ver que pasa..

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi



Para Atilano Contreras: las medidas de Trump no ayudaran a Venezuela de ninguna manera, porque son medidas coercitivas y de bloqueo, quiere decir que no se pueden comprar medicinas dentro de lo que se llama el hemisferio occidental o el sistema financiero occidental que tiene dominado los Estados Unidos, no se pueden comprar medicinas, alimentos, no se pueden comprar repuestos...por lo tanto va a afectar de una manera sustancial a la población venezolana...de parte de los chinos, de los rusos, de los indues, por ahí va a venir seguramente, apoyo de materia prima, de alimento, de medicina y eso mas o menos va a equilibrar o va a estabilizar un poco la situación...la salida es monetaria, respaldando al bolívar con el oro o el petróleo.

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi



Lo que pasa es que hemos tenido una mala administración del gobierno de Maduro, aquí hay que apretarle el rabo a Fedecámaras, mas nada, cuando le aprieten el rabo a Fedecámaras los precios van a cambiar...a mi no me importa Trump, un carajo, Trump que se vaya pal carajo, es mi país, la patria de Marcos Pérez Jiménez que quería poner este país a lo recto, pero llegaron los bandidos de los adecos y jodieron el país con su mentalidad, opinó un señor que pasaba y no quiso dar su nombre.

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi

La artista canta-autora Biover, nos dio su opinión de joven mujer: yo creo que siempre, a donde, a lo largo de las historia, donde han metido la mano la gente de arriba, pues de allá, de Norteamérica, siempre han terminado siendo problemática, creándose problemática para la población en la cual ellos tratan de inmiscuirse, entonces yo creo que, no, no sé si sea realmente algo beneficioso, pero yo creo que el trabajo aquí está, hay que hacerlo aquí también, hay que pensar desde lo endógeno desde nosotros mismos, desde cómo actuamos, qué queremos para tratar de transformar este país...hay muchos jóvenes que han partido, buscando otras alternativas, otras posibilidades y muchos estamos aquí, todavía, trabajando, porque creemos que el trabajo sino lo hacemos nosotros aquí no va a venir nadie a hacerlo y si viene alguien no va a ser para beneficiarnos sino para destruirnos o para robarnos, como lo han hecho a lo largo de la historia.

¿Ayudarán las últimas medidas adoptadas por Trump a Venezuela?

Credito: aporrea.tvi

Concluimos este primer video de una serie de tres con la opinión de Efraín Valenzuela: ninguna acción que haga el imperialismo, por mas aparentemente que sea buena, será beneficiosa para los pueblos latinoamericanos.

Hay que recordar al Che Guevara: ''Al imperialismo ni un tantico así''', nada, nada, no se puede creer en el imperialismo porque el imperialismo tiene intereses transnacionales...en el caso de Venezuela, le interesa la riqueza de nuestro país, la naturaleza de nuestro país, el petróleo de nuestro país, el agua de nuestro país, lo verde de nuestro país.