Diosdado Cabello califica de manipulación despacho de AP que señala reunión con funcionarios de EEUU

Caracas, 19 de Agosto - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, calificó de manipulación la información que circuló por la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), en la que señala que el dirigente socialista sostuvo una reunión con funcionarios de Estados Unidos (EEUU).

Desde La Guaira – durante la rueda de prensa del partido –, Cabello calificó de manipulación mediática la información suministrada por la agencia de noticias, al tiempo que señaló que detrás de este tipo de noticias “están unos mercenarios”.

De acuerdo con el despacho de la agencia de noticias, Cabello habría sostenido reuniones en Caracas con un alto funcionario del presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de acordar un panorama electoral, así como para convencer a algunos dirigentes del Gobierno Nacional a “ceder a las demandas de la comunidad internacional”.

Ante eso, Cabello enfatizó que se reuniría “con cualquiera y ponía tres condiciones: que la autorice el presiente Nicolás Maduro, yo no voy a hablar por Cabello, sino por Venezuela; y dije que acá en Venezuela. Yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabaja para ellos”.

En este sentido, recalcó que dentro de una posible conversación con el gobierno de EEUU, la única propuesta que se llevaría es que en Venezuela “va a haber elecciones de la Asamblea Nacional antes del 31 de diciembre de 2020. Esta Constitución la vamos a respetar”.

“Estados Unidos no tiene que meter sus manos en Venezuela ¿Quién ha metido a Estados Unidos en Venezuela. La oposición. Lo que pasa es que el gobierno de EEUU está obviando a la oposición venezolana. A los gringos no le gusta que lo engañen ni que los roben”, agregó el primer vicepresidente de la tolda roja.

Al respecto, recalcó que el Gobierno Nacional mantiene reuniones constantes con los sectores políticos del país, no obstante, algunas no se han hecho públicas.

"El presidente Maduro designó a un equipo que tiene bastante tiempo haciendo reuniones, algunas públicas y otras no tanto, lo que pasa es que el imperio es muy arrogante, por eso ellos creen que nos van a dividir a nosotros con chismes”, puntualizó.