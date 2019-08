(VIDEO) ''Que se restituya el orden jurídico en Parque Central'', solicitan propietarios de apartamentos del complejo

Parque Central una nueva forma de vivir

Credito: aporrea.tvi

''Que se restituya el orden jurídico en Parque Central'', solicitan propietarios de apartamentos del complejo

Lunes, 19 de agosto de 2019.-Parque Central, un ícono de la ciudad de Caracas, un desarrollo urbano de uso múltiple, concebido por los arquitectos Daniel Fernández Shaw y Enrique Siso, construido en el sector el Conde en la década de los 70s bajo la premisa de ''Un nuevo modo de vivir''' ha conocido diferentes etapas y hoy día se encuentra en un estado de franco deterioro.Existen en el complejo 2.300 apartamentos, con una rata de cinco habitantes por apartamento y se puede decir que hay 10.000 personas viviendo.Fuimos convocados para una rueda de prensa donde los representantes de los propietarios plantearon las diferentes problemas que los afectan.Se identificó inicialmente Johnny Guerra , presidente de la Asamblea, Junta de Condominio, Asamblea de Propietarios de la zona dos.A continuación tomó el uso de la palabra a Deyanira Santaella, quien explicó un poco la evolución que en los últimos años ha tenido la Junta de Condominio.Este es el condominio que tiene la máxima densidad dentro de la ciudad de Caracas, señaló Santaella.Nosotros tenemos edificios de 44 pisos, en 20 niveles.Desde el punto de vista arquitectónico este es un hito para la ciudad de Caracas...se desarrolló espléndidamente con materiales de primera, estructura de hormigón armado, los mas altos de Venezuela.Una nueva forma de vivir.La administración lamentablemente fue decayendo...al principio todo funcionaba, los ascensores, todo era una maravilla, fue una nueva forma de vivir, había escuelas, había todo lo que uno pudiera conseguir en esas ocho hectáreas.¿Qué pasó hoy en día?, que bueno que la administración, aquí voy a dejar que hable Johnny, de qué es lo que está pasando con la administración de un condominio administrado por el Estado, donde nunca ha rendido cuentas.En términos generales, nosotros todavía mantenemos, en mayoría, la propiedad, indicó Guerra, nosotros nos vemos en la obligación de acudir a los medios públicos, medios nacionales, medios regionales porque hemos agotado la discusión interna allá en Parque Central, con las autoridades constituidas, con la gestión constituida.Dado el caso de que se desconoce por completo a las juntas de condominio o asambleas de propietarios, tanto de la zona uno como de la zona dos, se desconoce totalmente y ellos de manera unilateral vienen manejando todo lo que es el proceso administrativo y tomando las decisiones que contravienen la ley de propiedad horizontal y contravienen el documento de condominio que es ley entre las partes.Nosotros solicitamos en concreto de que se restituya el orden jurídico dentro de Parque Central porque a nosotros como Junta de Condominio no se nos toma en cuenta, se nos ha desestimado totalmente.Explicó Guerra la evolución de la administración una vez liquidado el Centro Simón Bolivar y expuso algunas de las dudas que los propietarios tienen con respecto a la administración.Se hacen reuniones donde las personas que asisten a esos eventos, a esas reuniones no son propietarios, por lo menos en su gran mayoría y lo mas grave, que son escogidos por residencias a dedo...y entonces nos vemos apartados, no tenemos la representación y solicitamos sencillamente que se restituya el orden jurídico en Parque Central.Nuestra intención no es en ningún momento tratar de sabotear, tratar de llevar a situaciones de extremo hacia esas autoridades sino, por el contrario, estamos abiertos a toda posibilidad de reunirnos para que dentro del marco jurídico, dentro del marco del documento de condominio que es ley entre las partes.Nosotros pudiésemos integrarnos a hacer nuestro trabajo, que es lo que nos obliga el documento de condominio como Junta de Condominio, legalmente constituida.