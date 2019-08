¿Dónde es legal el matrimonio homosexual? 28 países ya lo permiten

En 2019 se ha recuperado la tendencia global hacia la regularización de matrimonios entre personas del mismo sexo que vivieron en 2014 y 2015 años de especial efervescencia y que se paralizó en 2016 y 2018.

Desde que, en 2001, Holanda se convirtió en el país pionero en la legislación de los matrimonios homosexuales, el salto hacia la homologación de derechos civiles de las uniones entre personas del mismo sexto respecto a las heterosexuales ha sido notable. Aunque el mundo está todavía muy lejos de aceptar mayoritariamente a las unidades familiares homosexuales en sus sistemas jurídicos.

Estos son, por orden cronológicos, los países en los que el movimiento en favor del matrimonio homosexual, ha tenido éxito en sus reivindicaciones. A partir de informaciones de The Guardian, CBC, Business Insider, The New York Times, The Telegraph y BBC.

1.- Holanda. Desde 2001. La legislación de los Países Bajos concedió a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, al divorcio y a la adopción de niños.

2.- Bélgica. Siguió a su vecino en 2003. Aunque ya desde 1998, el Parlamento belga aprobó una serie de derechos limitados a las parejas del mismo sexo, como las uniones de hecho, que podían ser inscritas en los registros civiles.

3.- Canadá. 2005 fue el año de la proclamación legal de los matrimonios homosexuales en este país norteamericano. Sin embargo, antes, en 1999, algunos gobiernos provinciales extendieron la ley a parejas del mismo sexo, dotándoles de la mayoría de los derechos de las uniones de personas heterosexuales, aunque deferían en función de los distintos territorios y provincias.

4.- España. También en 2005, un dividido Congreso acordó esta medida. La ley hispana garantiza los mismos derechos a todas las parejas, con independencia de su orientación sexual.

5.- Sudáfrica. Desde 2006. Cuando su Corte Suprema sentenció que las normas matrimoniales violaban la igualdad de derechos que preserva la Constitución del país. Exigencia que llevó al Parlamento del país a legalizar las uniones homosexuales.

6.- Noruega. Aunque permitió las uniones civiles entre parejas homosexuales, no fue hasta 2008 cuando las regularizó a través de un decreto sobre neutralidad matrimonial. Un año más tarde, en enero, este mandato legislativo tomó forma de ley y las uniones gays y lesbianas asumieron derechos de adopción y garantías para acceder a tratamientos de inseminación artificial.

7.- Suecia. Siguió a su vecino escandinavo en 2009. Por una amplia mayoría parlamentaria. De 261 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

8.- Islandia. Lo legalizó en 2010. La entonces primera ministra, Johanna Siguroardóttir, se casó cuando entró en vigor la norma con su pareja Jonina Leosdottir.

9.- Portugal. También en 2010. Aunque su presidente de la época, el conservador Aníbal Cavaco Silva, recurrió la medida a la Corte Constitucional, cuyos magistrados, en abril de ese año, la declararon ajustada a los preceptos de la Carta Magna.

10.- Argentina. En 2010. Se convirtió en la primera nación latinoamericana en aprobar una ley de matrimonio homosexual. Varias jurisdicciones locales, como la de Buenos Aires, ya habían permitido las uniones entre gays y lesbianas y su inscripción en los registros civiles.

11.- Dinamarca. La Reina Margarita II promulgó la ley de matrimonios homosexuales en 2012, si bien los daneses fueron pioneros en la inscripción de uniones del mismo sexo. Desde 1989.

12.- Uruguay. En 2013. Pese a que permitía uniones civiles desde 2008 y, un año más tarde, las parejas gays y lesbianas obtuvieron derechos de adopción.

13.- Nueva Zelanda. Primer país de Asia Pacífico. La nación oceánica la promulgó en 2013, por un margen de 77 votos a favor y 44 en contra.

14.- Francia. En 2014. Proclamada por François Hollande durante su etapa presidencial. Aunque la norma tuvo que esperar a entrar en vigor a la resolución del Consejo Constitucional, porque fue recurrida por el partido conservador UMP, la Unión por un Movimiento Popular, de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy.

15.- Brasil. 2014. También después de una sentencia del Consejo Nacional de Justicia de un año antes, en la que declaró que las parejas del mismo sexo tenían derecho a acceder a las licencias matrimoniales. Antes de la ley, 27 jurisdicciones territoriales brasileñas ya lo permitieron.

16.- Inglaterra y Gales. 2014. Primeras naciones del Reino Unido en aprobar leyes matrimoniales de igualdad de género. Irlanda de Norte y Escocia tienen poder legislativo autónomo para decidir sobre este asunto. En 2017, un juez norirlandés negó la unión matrimonial en dos casos por ser parejas homosexuales.

17.- Escocia. Homologó las normas inglesas y galesas a finales de este mismo año. La medida dio poder de decisión a las distintas iglesias y grupos religiosos.

18.- Luxemburgo. 2015. Fue promulgada por el primer ministro, Xavier Bettel, que se casó a los pocos meses con su pareja Gauthier Destenay.

19.- Finlandia. La aprobó en 2014, pero no tuvo efecto legal hasta 2015. Se promulgó a partir de una iniciativa popular y vio su luz verde por 101 votos a favor y 90 en contra.

20.- Irlanda. Primer país en adoptar el matrimonio homosexual por referéndum popular que se celebró el 23 de mayo de 2015. El resultado fue contundente: un 62% de los sufragios fue a favor en una consulta a la que acudieron a votar miles de emigrantes irlandeses.

21.- Groenlandia. La mayor isla del planeta la incorporó a su ordenamiento jurídico. El territorio autónomo danés no estaba sujeta a asumir la legalización del matrimonio homosexual que el Gobierno de Copenhague. Lo hizo en 2015, con su propia ley.

22.- EEUU. El Tribunal Supremo estadounidense declaró legal el matrimonio homosexual en 2015. Aunque sólo la han adoptado 37 de los 51 estados de la Unión, además del Distrito de Columbia, que lo hizo de forma previa a la resolución judicial.

23.- Colombia. Cuarto país latinoamericano en adoptarla. En 2016, después de varios años en los que permitió las uniones civiles homosexuales.

24.- Alemania. La primera potencia europea ha sido la decimoquinta nación del Viejo Continente en incorporar leyes matrimoniales a parejas del mismo sexo. En 2017. Impulsada por el líder de los Verdes, Volker Beck, incluye equiparación de derechos. La canciller Angela Merkel votó en contra.

25.- Malta. En 2017 y pese a la férrea oposición de la Iglesia Católica. Su Parlamento dio una muestra de práctica unanimidad a favor de la norma: 66 votos a favor y uno en contra.

26.- Australia. También en 2017 y después de una oleada de peticiones sociales. "Es un gran día para Australia, un día de amor, de igualdad y de respeto" proclamó su primer ministro Malcolm Turnbull, que dirigió los destinos del país hasta agosto de 2018.

27.- Taiwán. En 2019. Primer país asiático, donde se ha instalado un rechazo a los derechos de personas homosexuales. Ha superado el clima conservador que en estas latitudes hay hacia los avances en derechos civiles de parejas del mismo sexo. La isla que reivindica China se considera un territorio independiente, democrático y respetuoso con los derechos.

28.- Ecuador. A través de su Corte Suprema, que dictaminó en junio, por 5 votos a favor y 4 en contra la igualdad de derechos de las parejas homosexuales y heterosexuales.