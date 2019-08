Campaña "No más Trump" alcanza un millón de firmas

No más Trump, campaña de recolección de firmas Credito: AVN

14 de agosto de 2019.- La campaña "No más Trump" (No more Trump) que comenzó el sábado pasado en toda Venezuela, alcanzó esta martes un millón de firmas en rechazo a las agresiones unilaterales del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Llegamos a un millón de firmas del proceso nacional No más Trump" , dijo desde el Teatro Teresa Carreño, Caracas, donde celebró el sexto aniversario del Sistema de Misiones y Grandes Misiones.



La campaña mundial "No más Trump" tiene como meta recolectar más de 13 millones de firmas en Venezuela. Las voluntades serán anexadas a un documento que el Gobierno Nacional entregará a la Organización de Naciones Unidas (ONU).



La semana pasada, la administración estadounidense mediante una orden ejecutiva aprobó nuevas restricciones contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales le impenden al Gobierno Bolivariano adquirir en el mercado internacional alimentos y medicinas para la población, así como negociar con proveedores de servicios, refiere una nota de prensa de AVN.