(VIDEO) Entrega del documento de la Plataforma de Lucha Campesina a Gladys Requena de la Asamblea Nacional Constituyente

Domingo, 11 de agosto de 2019.- Una vez finalizada su lectura se le entregó el documento generado por la Plataforma de Lucha Campesina a la diputada Gladys Requena, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente quien se comprometió a entregarlo al pleno de esta Asamblea para su estudio y consideración.



Esto fue en el martes seis, la esquina de San Francisco de Caracas donde los campesinos fueron retenidos por un tapón de seguridad que les impidió llegar al palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, donde tenían intenciones de llegar para entregarle dicho documento-informe al presidente Nicolás Maduro.

Plataforma de Lucha Campesina

Credito: aporrea.tvi

Una vez recibido el documento la diputada Requena dirigió una palabras a los campesinos miembros de la Plataforma presentes:He visto sus denuncias, he visto sus carteles, cuenten ustedes compañeros y compañeras que voy a ser una voz en llevar este mensaje que he escuchado y entregarle al Presidente, a la Junta Directiva, el documento que hemos recibido hoy de las justas luchas de la Plataforma de Lucha Campesina lleva adelante.Luchar hasta vencer es la consigna , compatriotas, luchar hasta vencer.Viva la Patria, viva la Revolución Bolivariana, viva la Fuerza Campesina de la Patria, esperanza del pueblo de Venezuela para romper las cadenas imperiales, compatriotas.Noticia relacionada: Jesús Osorio: ''No vamos a permitir que una banda de funcionarios indignos secuestren a la Revolución Bolivariana''