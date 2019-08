(VIDEO) Jesús Osorio: ''No vamos a permitir que una banda de funcionarios indignos secuestren a la Revolución Bolivariana''

Viernes, 09 de agosto de 2019.- Un momento central de la marcha de la Plataforma de Lucha Campesina realizada en Caracas, el martes 6 de agosto, fue cuando Jesús Osorio, vocero de la Plataforma, en la esquina de San Francisco de Caracas, dió lectura al documento-informe que entregaron a la Asamblea Nacional Constituyente, donde se analizó la situación actual de los campesinos y los resultados que se han obtenido después de transcurrido un año de la Gran Marcha Admirable.



Antes de la lectura del documento, que fue entregado previamente en la sede de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Carles señaló que luego de transcurrido un año de la marcha, hay 19 compañeros asesinados y no hay respuesta por parte de las autoridades.



Tomó la palabra Jesús Osorio vocero de la Plataforma de Lucha Campesina: nosotros nos debemos precisamente al pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe subordinarse al pueblo.



Credito: aporrea.tvi



En este momento la Asamblea Nacional Constituyente somos todos nosotros.



Agrupados en la Plataforma de Lucha Campesina y autoconvocados a la Marcha Campesina Admirable, declaramos:



I- Condenamos y rechazamos el intervencionismo imperial y de los gobiernos lacayos que pretenden aniquilar la Revolución Bolivariana, a partir del desconocimiento del presidente constitucional Nicolás Maduro y la profundización del bloqueo económico de nuestra república.



II- Llamamos a la unidad nacional patriótica, carajo, en defensa de la soberanía y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.



III- Con la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo y por tanto como sujetos protagónicos, nos corresponde ejercer el poder de manera integral en cada territorio donde estemos y donde estamos, en trincheras de resistencia antiimperialista y en avanzada al Socialismo Bolivariano.



IV- Llamamos al Movimiento Popular Latinoamericano en estos momentos, justo con nosotros y la vez pasada cuando hubo el Congreso de los Pueblos, a movilizarse en defensa del gobierno popular del presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana.



V- Como Movimiento Campesino, asumimos esta coyuntura histórica como una gran oportunidad para avanzar en la transformación de la matriz económica y productiva.



Y en ese sentido planteamos a la gerencia nacional y al poder constituido:



1- Declarar en emergencia el sector agrícola y alimentario para darle el tratamiento y la atención prioritaria en función de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad y la soberanía alimentaria en el marco de una guerra de resistencia, revisando y reestructurando toda la institucionalidad agrícola.



Pueblo de Caracas, órganos de seguridad que me escuchan, pueblo de Venezuela: hace un año vinimos para acá con unas líneas allí, de acción, una propuesta para que esta situación que hoy vivimos pudiéramos revertirla, recuerden, planteábamos allí la necesidad de desarrollar la política semillerista, planteábamos allí, la necesidad de definir líneas sociopolíticas, socioeconómicas en función de los pequeños y las pequeñas productoras.



Punto No 4: Convertir al Sur del Lago en una zona económica productiva especial de alimentos, a través de sus condiciones de diversidad y productividad los 365 días del año.



Hoy es necesario crear un Plan Agroindustrial de pequeña escala, para garantizar el procesamiento y abastecimiento de alimentos desde los territorios en lucha frente a la paralización del sabotaje de la gran agroindustria.



En cuanto a las órdenes dadas por el presidente Nicolás Maduro el dos de agosto del 2018, queremos informar al pueblo de Venezuela

que lamentablemente las órdenes, en su mayoría, dictaminadas por el presidente Nicolás Maduro, no fueron cumplidas, carajo.



Profundizando el conflicto a nivel social y a nivel económico en todo el territorio nacional.



Se generaron allí unas mesas, si es verdad, donde se le asignó responsabilidad a la Asamblea Nacional Constituyente y también a la Vicepresidencia, pero luego de un año, nosotros seguimos aquí en Caracas, esperando que se cumpla la palabra del presidente Nicolás Maduro.



Por lo tanto informamos, que en la mesa de tierra desarrollada en la Vicepresidencia de la República, de 211 casos, al final, efectivamente se solucionaron 28 y hay unos documentos por allí que estamos esperando que se nos entreguen y llevamos 45 días en el Instituto Nacional de Tierras.



Esperamos aún que esos casos que allí, que son de fácil entrega, se nos sume a los 28 casos que durante estos doce meses se nos entregaron.



Creo que a nivel gerencial hay que rehacer esa institución, eso fue lo que le pedimos al presidente Nicolás Maduro.



En la mesa de producción, vemos con tristeza, como grandes siembras que por orden inmediata, el presidente ordenó y después de haber esperado el ciclo norte verano, nosotros desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de sembrar ni un granito de maíz.



El ciclo inviernero, carajo, también se nos fue como sal y agua, en nada.



De las 37,800 y pico de has comprometidas para sembrar alimento y traerlo a las grandes ciudades, apenas…nosotros solamente fuimos acreditados por 1750 has.



Aún esperamos que la Asamblea Nacional Constituyente tome cartas en el asunto y esto llegue al Presidente de la República para que entienda que nosotros los campesinos estamos dispuestos a defender el territorio nacional y también hacer parir la tierra para traer alimento a la ciudad de Caracas.



‘’Basta ya de conciliar es la hora de luchar, es la hora de luchar, basta ya de conciliar’’ gritaban los asistentes.



No hay ninguna respuestas de los 19 campesinos caídos después de la Marcha Campesina.



Al ministro Wilmer Castro Soteldo: existe una gran responsabilidad en la Plataforma de Lucha Campesina, somos distintos, carajo, pero tenemos el mismo norte.



Y existe allí una mesa política que nunca se instaló, que nos iba a permitir hacer una revisión y reestructuración de todas las instituciones agrícolas, así, como los entes adscritos al Tribunal Supremo de Justicia y los jueces agrarios.



Congreso Campesino o Asamblea Nacional Campesina, eso ha sido de manera virtual vendido a la población de Venezuela, nosotros los campesinos de reunión en reunión, seguimos esperando nuestro Congreso, nuestra Asamblea Campesina.



Nosotros decimos que las órdenes del presidente Nicolás Maduro fueron incumplidas, carajo, lo cual repudiamos y condenamos públicamente pues constituye una traición al legado del comandante Chávez y por ellas seguimos en lucha.



Solicitamos al presidente Nicolás Maduro y al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual le pedimos a usted camarada que eleve nuestra vos humilde.



Le pedimos al señor Presidente de la ANC que estudie el presente informe, que abra los canales para dialogar con el Movimiento Campesino.



No somos guarimberos, somos los patriotas dispuestos a dar nuestras vidas por esta Revolución.



No vamos a permitir que una banda de funcionarios indignos secuestren a la Revolución Bolivariana.





