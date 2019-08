Delegación bolivariana no asistirá a mesa de diálogo prevista para este 8 y 9 de agosto

7 agosto 2019 - En razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de las actividades económicas, comerciales y financieras, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha tomado la decisión de no enviar a la delegación bolivariana a la mesa de diálogo en Barbados.Así lo dio a conocer el jefe de Estado mediante un comunicado, difundido a través de la red social Twitter, por el jefe de la delegación bolivariana, Jorge Rodríguez, este miércoles.En ese sentido, los representantes del Gobierno Bolivariano no concurrirán a las reuniones pautadas para los días jueves 8 y viernes 9 de Agosto en el marco del diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega.A continuación el comunicado íntegro:A pesar de que la delegación de la oposición designada por el diputado Juan Guaido se encuentra ya en Barbados para la ronda de conversaciones previstas para esta semana, el Presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad, en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas, comerciales y financieras; al mismo tiempo los venezolanos hemos notado con profunda indignación que el jefe de la delegación de la oposición, Juan Guaido, celebra, promueve y apoya estas acciones lesivas de la soberanía de nuestro país, y de los derechos humanos más elementales de sus habitantes.En consecuencia hemos tomado la decisión de no asistir a las reuniones pautadas para los días jueves 8 y viernes 9 de Agosto en el marco del diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega.Venezuela se dispone a revisar los mecanismos de ese proceso a fin de que su continuación sea realmente efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo.Seguiremos informando