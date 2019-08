LUCHAS: proponemos que el pueblo trabajador asuma y tome decisiones, cerquemos a los capitalistas locales

8 de agosto de 2019.- Recientemente la organización Liga Unitaria Chavista Socialista (Luchas) emitió una declaración sobre la situación actual en Venezuela. Hemos entrevistado a Stalin Pérez Borges, dirigente de la organización, para que nos explique algunos alcances de sus propuestas.

Este manifiesto de LUCHAS ratifica su posición en contra de las últimas amenazas y medidas intervencionistas de parte del gobierno de Trump contra Venezuela. Responsabilizan también de estas agresiones a Juan Guaidó y a toda la oposición venezolana que le acompaña en sus llamados intervencionistas para deponer al gobierno de Nicolás Maduro.

Aporrea ¿En la declaración ustedes hablan de un desembarco transnacional del capital en nuestro país, me puedes decir que significa eso?

SPB. Con un gobierno de la derecha se impondría la política intervencionista estadounidense con una economía neoliberal en donde el gran capital mundial haría caída y mesa limpia aplicando sus medidas depredadoras contra nuestras reservas, medios naturales y sobreexplotación en el trabajo. No obstante, ese mismo riesgo lo hay, si se le capitula a la derecha en la Mesa de Negociación que hoy llevan adelante en Barbados.

Aporrea ¿Porqué llaman a no pagar la deuda externa?

SPB. Porque allí hay cuantiosos recursos ecónomicos que en medio de esta etapa el gobierno norteamericano nos expropia nuestros bienes y capital que tenemos en otros países. La banca mundial es la gran beneficiada del pago de una vieja deuda, que de paso es ilegítima e ilegal y, que se contrajo, siendo el capital nacional el gran beneficiado.

Aporrea ¿Diosdado en estos días dijo que de haberse concretado el magnicidio a Maduro la revolución se hubiese profundizado ¿Qué significa eso para ti?

SPB: Eso lo que significa que si no matan al presidente entonces, no va haber medidas revolucionarias. Aquí es cuando la burocracia se delata. Es decir, no tiene un programa revolucionario sino que en medio de la sobrevivencia, cuando ya haya poco que hacer, es cuando van a tomar medidas revolucionarias.

Aporrea ¿Porqué LUCHAS dice que las movilizaciones son propagandisticas y gobierneras?

SPB: Porque su convocatoria se hace desde las instituciones del gobierno y no del movimiento social y de las organizaciones del pueblo trabajador. Además las consignas y exigencias no van a las medidas revolucionarias que hoy exige la situación. Las pancartas que prevalecen son vacías de contenido, aun cuando se diga cualquier cosa contra el imperialismo de Trump y Guaidó.

Aporrea ¿Qué medidas se deben aplicar para profundizar la revolución?

SPB: Las primeras medidas que hay que tomar deben ser ejemplares. Está imperando en millones de chavistas la desmoralización. Entonces, castigo a los corruptos y que los funcionarios del gobierno tengan los mismos salarios devengados que los que tenemos los comunes de los trabajadores. Que estos funcionarios vivan en las mismas comunidades y con las mismas condiciones sociales que el común de los ciudadanos. Y, que los funcionarios sea removidos al ser comprobada su incapacidad y sus actos de corrupción. Y, las otras medidas, casi toda están expuestas en el Programa de la Patria, siendo una de ellas el desarrollo inmediato del Estado Comunal y que las empresas del Estado sean administradas y dirigidas por los propios trabajadores. Es decir, el pueblo trabajador ejerciendo su participación directa de las decisiones. Así podemos elevar los niveles de producción petrolera y agricola. Sólo así puede haber una mejor distribución del gas, combustibles y mejores precios en los alimentos y medicinas.

Aporrea ¿Qué implica saber quienes tienen cuentas mayores al millón de dólares?

Saber quienes tienen cantidades mayores al millón de dólares es el camino para saber cuantos altos funcionarios se han enriquecido desde el poder y cuantas familias burguesas se han beneficado en estos últimos 20 años.