Falleció a los 88 años Toni Morrison la primera escritora afroestadounidense en ganar el Nobel

La escritora estadounidense Toni Morrison, nacida como Chloe Ardelia Wofford, ganadora del Premio Pulitzer en 1988 y del Premio Nobel de Literatura en 1993, murió a sus 88 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. "Aunque su fallecimiento representa una enorme pérdida, estamos agradecidos de que viviera una larga y bien aprovechada vida", se lee en el texto.

La escritora nacida en Ohio murió el lunes en el Montefiore Medical Center de Nueva York, según confirmaron sus familiares y su editor, Alfred A. Knopf, en un comunicado.

Toni Morrison fue la primera mujer negra estadounidense en ganar el premio Nobel de Literatura. Su obra, que incluye 11 novelas y varios libros para niños, así como ensayos, examina la identidad afroamericana en los Estados Unidos y, en particular, la de las mujeres negras. Entre sus libros más aplaudidos está Song of Solomon, con el que fue galardonada con National Book Critics Circle Award en 1977 y Beloved con el que ganó el Premio Pulitzer en 1988. La academia sueca tomó la decisión de otorgarle el Nobel en 1993 afirmando que "su arte narrativo, impregnado de fuerza visionaria y poesía, ofrece una pintura viva de un aspecto esencial de la realidad norteamericana".

Abrir la literatura a otras voces

Morrison ensanchó las fronteras del canon literario estadounidense con su mirada hacia los relatos de sujetos históricamente marginados. Con su cruce entre las expresiones y usos del idioma propios de las comunidades afroamericanas y su agudo uso del lenguaje, le permitieron construir personajes texturados que cargan consigo una profundidad histórica fundamental. “Lo que me impulsó a escribir fue el silencio: tantas historias que no han sido contadas y que no han sido vistas”, le dijo en 2003 a The New Yorker.

Nacida en Lorain, un pueblo de obreros que trabajaban en la industria del acero en el apogeo de la Gran Depresión, Morrison empezó a publicar en 1970, a sus 39 años. Pero su camino fue largo. Primero, cursó una carrera de Humanidades en la Howard University, supervisada por el célebre Alain Locke -una de las caras del Renacimiento de Harlem-, participó de grupos de teatro y se graduó en 1953. Después, se graduó como maestra en Lengua Inglesa de la prestigiosa Universidad de Cornell con una tesis sobre William Faulkner y Virginia Woolf.

Antes que con sus libros, que se convirtieron en un hogar para las voces de los afroamericanos en el siglo XX, fue primero docente en la Texas Southern University, se casó con Harold Morrison en 1958, tuvo con él dos hijos, y se divorció en 1964. Fue en este momento cuando comenzó a trabajar en su primera novela, The Bluest Eye, que retrataba a una joven negra victimizada y obsesionada con los estándares de belleza blancos al punto de querer tener ojos azules. “He pasado mi vida entera intentando que la mirada blanca no sea dominante en ninguno de mis libros”, dijo en el documental de 2019 Toni Morrison: The Pieces I Am.

Grafiti de Toni Morrison en Vitoria-Gasteiz, España, 2010. Vía WikiCommons

The Bluest Eye se publicó en 1970. Para mantener a sus hijos, por la baja recepción de su primer libro, Morrison trabajó como editora en la casa editorial Random House, donde impulsó voces como la de Angela Davis para que narraran desde la mirada específica de su identidad racial. Como recordó la revista Time sobre una entrevista que dio en 1994, Morrison afirmaba que “la forma como habla la gente negra es no tanto el uso de gramática no normativa, sino la manipulación de la metáfora”. En 1974 publicó The Black Book, una antología de la vida e historia de afroamericanos que marcó un rumbo importante en la percepción de la antropología y cultura negra de los Estados Unidos contemporáneos.

En medio de su trabajo de tiempo completo como editora, publicó Sula y Song of Solomon, ambas en los setenta. Con Song of Solomon ganó el National Book Critics Circle Award y con él también decidió dedicarse de lleno a la escritura. En 1981 se publicó su cuarta novela, Tar Baby y en 1987 su novela más popular: Beloved. Basada en una historia de la vida real y ambientada después de la Guerra de Secesión Americana, está inspirada por la historia de una esclava afroamericana, Margaret Garner, quien se escapó de la esclavitud en Kentucky a finales de enero de 1856 huyendo a Ohio, un estado libre. El libro reconstruye su vida y la dramática historia de cómo asesina a su hija después de ser recapturada. Con ella, Morrison ganó el National Book Awards y el Premio Pulitzer de ficción.

Con ese precedente, su carrera despegó: ganó el Nobel de Literatura en 1993, la Légion d’Honneur y la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada en 2012 por el presidente Barack Obama. Su obra está íntimamente tejida a la vida norteamericana, a la narrativa de liberación afroamericana y a los programas de lectura escolares de los Estados Unidos.

Como recuerda The Guardian que dijo en su discurso de premiación del Nobel sobre los peligros del “lenguaje opresivo”: “[Este lenguaje] hace más que representar la violencia: es violencia. Hace más que representar los límites del conocimiento: limita el conocimiento”. Asimismo, celebró una visión positiva del “trabajo de las palabras” (word-work), que “construye significados que protegen nuestra diferencia, nuestra diferencia humana: la manera en que no somos como ningún otro”.

“Morimos”, dijo. “Ese puede ser el sentido de la vida. Pero hacemos el lenguaje. Y esa puede ser la medida de nuestras vidas”.