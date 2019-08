Asesinan en pleno concierto al cantante César Canales del grupo de rock Apes of God en el Salvador

Asesinan en pleno concierto al vocalista de Apes of God Credito: Agencias

El cantante salvadoreño César Canales, de 27 años, fue asesinado el sábado en horas de la tarde cuando ofrecía un concierto en vivo en la ciudad de Armenia, confirmaron las autoridades policiales de El Salvador.

Uno de los asistentes que estaba entre el público apuntó y disparó su arma de fuego contra el vocalista de Apes of God, una popular banda de rock de El Salvador.

Cuando Canales se preparaba para cantar su última canción, le dispararon en la cabeza, fue un solo balazo, dijo un testigo no identificado que estaba en el concierto.

Según el reporte policial, Canales y el atacante habían tenido un enfrentamiento minutos antes, sin embargo las razones que originaron la discusión, aún no están claras.

La víctima, de acuerdo con la Policía que quedó sobre el escenario tenía un disparo en la cabeza y falleció en el acto a pesar de los esfuerzos por salvar su vida de los servicios médicos. El escenario fue inmediatamente acordonado por funcionarios policiales para encontrar las evidencias con el fin de resolver el caso.

El crimen del vocalista de Apes of God ocurrió en el interior de un restaurant de Armenia, en Sonsonate, a unos 37 kilómetros de la capital, San Salvador.

Para este concierto, varias bandas de rock se habían reunido para participar en el Green Metal Concert. Despues de lo ocurrido los amantes de este género músical lamentan lo sucedido a César Canales.

Hasta los momentos la policía salvadoreña tiene a un detenido bajo custodia, sospechoso de haber cometido el delito.

Apes of God es un grupo de trash metal que se formó en septiembre de 2015, conformada por Rodrigo Salguero (guitarra) y César Canales (vocalista), y desde entonces ha representado la línea más vanguardista de este género en El Salvador. Los organizadores del festival han condenado este asesinato y exigen "a las autoridades competentes que con diligencia pertinente agilicen el esclarecimiento de este suceso y que no quede en la impunidad".

A raíz de este trágico acontecimiento Apes of God se retira de la vida artística, decisión que da a conocer a través de un comunicado:

SIN FORMAS DE PODER EXPRESAR LO QUE SENTIMOS

Como muchos ya saben, el día de ayer durante la tarde, la banda fue víctima de una serie de agresiones físicas y verbales en el evento llamado "Green Metal Concert" realizado en la ciudad de Armenia que desgraciadamente culminó en el asesinato "A SANGRE FRÍA" de nuestro vocalista Cesar Canales.

Como banda nos sentimos devastados por este hecho ya que nos ha tocado sufrir en carne propia el ver como nuestro amigo, nuestro hermano moría en nuestros brazos, créannos que esta situación es algo que no se lo desearíamos a nadie. Esta terrible noticia ha sido difícil de digerir para la familia de Cesar, para el círculo cercano de amigos y para todos aquellos que siempre han estado con nosotros dándonos su apoyo incondicional. Solo esperamos que las autoridades tomen las cartas del asunto en este caso y que se haga justicia a nuestro hermano.

Por otra parte, quiero decirles que es muy difícil poder responderles a todos los mensajes de pésame que nos han enviado pero créannos que nosotros nos sentimos consternados por lo ocurrido.

Debido a este lamentable hecho anunciamos que Apes Of God dejará los escenarios de manera definitiva, por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una "escena" cómo esta.

Descansa en paz hermano, pronto nos reuniremos.