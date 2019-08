Maduro pide a la oposición un acuerdo en respeto a resultados electorales en las parlamentarias de 2020

Caracas, 6 de agosto de 2019.- En las mesas de diálogo que se llevan a cabo en Barbados, el Gobierno Nacional solicitó a la oposición venezolana llegar a un acuerdo, en el que se respete los resultados de los comicios parlamentarios que se realizarán en 2020, tal y como lo establece la Constitución; indicó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro en entrevista transmitida por VTV con Max Blumenthal, fundador del medio The Grayzone.

"La oposición puede preguntar y proponer lo que quiere y podríamos avanzar con un acuerdo. Podríamos proponer y pedir lo que queremos y podríamos avanzar con un acuerdo. Acuerdos parciales sobre diferentes temas de la economía. Acuerdos parciales para solicitar y exigir el levantamiento del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos. Acuerdos parciales para ofrecer servicios sociales y atender a las personas. Acuerdos parciales para garantizar todo para las elecciones en el que todos podamos participar para renovar la legislatura venezolana. Muchos acuerdos".

El pasado viernes, el jefe de Estado venezolano enfatizó que en las mesas de diálogos – que se realizan en Barbados con mediación del Gobierno de Noruega – , el Gobierno Nacional propuso más de seis puntos de debate, con el objetivo de consolidar la paz en la nación y buscar una solución pacífica y democrática a la situación que vive el país.

El Mandatario Nacional recordó que se han realizado varias fases de conversaciones, no obstante, los sectores de oposición se han levantado de la mesa por órdenes de Estados Unidos (EEUU).

"La oposición no está a cargo de sí misma. Tienen dueños, tienen jefes. Estos propietarios, estos jefes, lamentablemente están en Washington. No es una oposición independiente, con sus propias posiciones. No pueden llegar a un acuerdo con nosotros si Washington no está de acuerdo y les dice que lo hagan. Ese es el punto al que hemos llegado en esta situación", enfatizó.

En este sentido, recalcó que en 2018, se había llegado a un acuerdo para convocar a elecciones presidenciales anticipadas – hecho que se suscribió tras las conversaciones realizadas en República Dominicana -, no obstante, parte de la derecha venezolana decidió no ir a los comicios que se llevaron el 20 de mayo de ese año, donde el Mandatario Nacional fue reelecto como Presidente de la Nación con más de 67% de los votos, resultados que fueron avalados por otro grupo de la oposición, quienes reconocieron la decisión del pueblo.

"Llegamos a un acuerdo, redactamos el documento, dimos todas las garantías electorales, y cuando íbamos a firmar el documento, frente al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y al ex presidente de España, Rodríguez Zapatero, son testigos. para esto, los documentos estaban listos para ser firmados, y el entonces Secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson, llamó y le dio la orden al jefe negociador de la oposición, Julio Borges, para que no lo firmara", recalcó el presidente Maduro.

Al respecto, aseveró que el pueblo venezolano y las fuerzas revolucionarias se mantendrán firme en defensa de la democracia y de consolidar la paz en el país, a través del sufragio, tal y como se demostró en los comicios presidenciales, y en las elecciones de gobernadores y alcaldes; en el que las fuerzas patriotas conquistaron 19 de las 23 gobernaciones, así como 307 alcaldías.

"El nivel de legitimidad de la revolución bolivariana, de la democracia venezolana, el nivel de legitimidad de mi liderazgo como presidente de la república, de los gobernadores, de los alcaldes, de los miembros constituyentes, de los legisladores, es muy alto, es real. Es lo que el Ku Klux Klan de los Estados Unidos no quiere entender. No quieren entender que nuestra legitimidad es real. Somos reales, tal como es esta madera. Somos reales. Nuestra legitimidad es real, cierta, fuerte", puntualizó.