Iris Varela: “Lo de la Cota 905 fue una puesta en escena”

4 agosto 2019 - Para la ministra Iris Varela lo ocurrido en la Cota 905 el pasado viernes 26 de julio donde grupos armados y funcionarios del Cicpc se enfrentaron, “fue una puesta en escena”. Además de ministra, Varela es integrante del Consejo Político de la Revolución, un organo de consulta del Psuv.



Varela es partidaria de entregar al Ministerio Público a ese grupo de agentes del Cicpc que actuó en la Cota 905. Recordó que uno de esos funcionarios se observó en un video invocando a Oscar Pérez, aquél agente de la policía científica abatido el 15-1-18 en El Junquito durante un enfrentamiento con la Fuerza de Acciones (Faes).



“Ese video demuestra que fue algo planificado para generar un escenario, una puesta en escena, eso fue una puesta en escena”, recalcó la ministra.



Varela destacó que los últimos hechos de violencia exibidos en el país, con videos de grupos armados desafiando al Estado, forman parte de un plan impulsado por un sector de la oposición que quiere presentar a Venezuela como un país en guerra.



“Es como una violencia selectiva que tiene como blanco a funcionarios de seguridad para generar incertidumbre”, refirió.



A la titular del Servicio Penitenciario le llama la atención que justamente cuando se estaba desarrollando en Caracas el Foro de Sao Paolo, un grupo de funcionarios del Cicpc, decidió desplegarse en la Cota 905.



“Pareciera que los que están conspirando no les interesa la paz del país y como no les interesa, decidieron ir a generar violencia en la Cota 905”, dijo.



En ese sentido la ministra recomendó a quienes están frente a los cuerpos policiales, depurar dichas instancias porque entre sus filas pueden existir funcionarios comprometidos con esos planes violentos.



“Quien esté prestándose para generar violencia y para hacer cosas indebidas y desacatar las órdenes de paz que recibimos del Presidente, esa persona no puede estar en un organismo de seguridad, porque lo más seguro es que es un artífice de la violencia selectiva contra alguno de sus miembros”, indicó.



Alertó que un sector de la oposición no está de acuerdo con el diálogo impulsado por Maduro y el gobierno de Noruega. Y de allí que ese grupo está ejecutando “un foquismo desestabilizador”. Advirtió que en ese escenario “puede volverse a registrar los atentados de los cochebombas de los años 80”. Reveló que las organizaciones delictivas del país están recibiendo armamento estadounidense a través de Colombia.