Se cumple un año desde el atentado con drones al presidente Maduro

Atentado contra el presidente Maduro el 4 de Agosto Credito: web

4 de agosto de 2019.- Hace un año, Caracas se convirtió en testigo del suceso que marcaría la historia del gobierno de Nicolás Maduro. El 4 de agosto de 2018, la operación Yunque-Martillo atentó contra el presidente y la primera dama Cilia Flores quienes se encontraban en la Av. Bolívar. Maduro expresaba unas palabras cuando fue interrumpido estrepitosamente por lo que se registró como una explosión de un octacoptero que sobrevolaba encima de la tarima presidencial.



Ante la sorpresa y confusión, la seguridad presidencial protegió al mandatario con chalecos antibalas. Una segunda explosión en un edificio, causaría que los oficiales rompiesen el protocolo en busca de resguardo.



El acto de conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estaba siendo ejecutado según lo planificado, cuando inesperadamente durante el discurso del presidente en la Avenida Bolívar, se produjeron al menos dos explosiones.



No solo Caracas, sino Venezuela entera se hizo testigo del hecho que sorprendió a muchos. Recordemos que el acto estaba siendo emitido por cadena nacional.



Se conoció por las autoridades, que en total fueron tres explosiones, una frente a la tarima presidencial, otra al lado derecho de la tarima, en la esquina de Caracas llamada Curamichate y una tercera en las inmediaciones de un edificio al sur de la tarima.



Este hecho se manejó ante los cuerpos de seguridad como “atentado contra el presidente”. Al menos siete cadetes de la GNB fueron heridos, mientras que el mandatario, al igual que su gabinete, salieron ilesos.



Luego del pánico y tras las especulaciones que surgieron al respecto, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aclaró que la explosión fue causa de la detonación de varios “drones” cargados con explosivos. Más tarde en una rueda de prensa, Rodríguez añadió que las explosiones habían sido un intento de asesinato contra el presidente.



El ministro de Interior y Justicia Nestor Reverol, reveló que se utilizaron drones DJI M600 y que cada uno llevaba 1 kg. de explosivo C4.



El presidente Maduro durante una rueda de prensa, mencionó que parte de los presuntos autores del ataque habían sido capturados sin especificar cuántos ni quiénes. El mandatario, señalo como posible instigador del atentado al ex presidente Juan Manuel Santos y a la oposición venezolana. La cancillería colombiana negó las acusaciones.



El 7 de agosto durante una cadena obligatoria de radio y televisión, el presidente venezolano presentó pruebas del hecho, además aseguró que los diputados Julio Borges y Juan Requesens participaron en la planificación del atentado.



Tarek William Saab, Fiscal General, pidió al Tribunal Supremo de Justicia que emitiera una sentencia para dar por el enjuiciamiento de los diputados implicados, la cual se efectuó.



Por otro lado, el Ministro Reverol informó en su cuenta en Twitter que miembros de los partidos Vente Venezuela y Primero Justicia estaban vinculados con el suceso.



Al día siguiente, el ministro de Información Jorge Rodríguez en cadena nacional aseguró que uno de los drones que explotaron fue detonado desde Estados Unidos, expuso presuntas pruebas que mostraron el vuelo del drone en territorio colombiano y un mapa donde estaba la ruta trazada que siguió el aparato hasta llegar a la tarima presidencial.



También, durante esa cadena, Rodríguez mostró un video del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens. En el video el diputado admite haber colaborado con el ingreso de los autores del supuesto atentado.



“Desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal” declaró Requesens en el video expuesto por Rodríguez.