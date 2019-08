(VIDEO) Rider Molina, comunicador popular de la radio comunitaria Ondas del Cercado: ''La mejor forma de Comunicar es decir la verdad''

Viernes, 02 de agosto de 2019.- Estamos en guerra, estamos en una situación de guerra, así que tenemos que unirnos de alguna manera, enfatizó el popular Gasolina en su corta presentación al cierre de la Inauguración de la Cátedra Libre de Comunicación Popular Mario Kaplún presentada en la sala de conciertos de Unearte el martes 16 de julio.



Por su parte, Alejandrina Reyes, rectora de esta casa de estudios, dio la bienvenida a nombre de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte: Buenas tardes, saludos a todos y a todas.



Bienvenidos a su casa.



Cerró las presentaciones Rider Molina, comunicador popular de la radio comunitaria Ondas del Cercado, 94,5 FM de Barquisimeto, estado Lara.

Rider Molina, comunicador popular de la radio comunitaria Ondas del Cercado, 94,5 FM de Barquisimeto, estado Lara

Vine desde Barquisimeto, tengo horas montado en un autobús, porque yo vine a la Inauguración de una Cátedra Libre de la Comunicación Popular, que me invitó la honrosa Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte, a eso fue que yo vine.



Yo vine a eso, yo no vine aquí a oxigenar a ningún medio ni a oxigenar ningún partido, eso que quede clarito.



Quiero también expresar mi apoyo, mi aplauso, mi agradecimiento a estos muchachos que se montaron en la experiencia de montar una cátedra del tema de la Comunicación Popular...y ojalá la pudiésemos extender a nivel nacional.



Venimos a apoyar a una cosa que sabemos que tiene mucho que decir.



Tenemos que inventarnos un discurso, una manera, una forma, una significancia, unos significados que los jóvenes se sientan atrapados, atrapados a conformarlos.



No hay mejor cosa para entender la Comunicación Liberadora que decir la verdad.



Mostrémosle la verdad, tal cual es y sin miedos, que la misma gente la vea y la exprese.



Nosotros tenemos que enseñarle a la gente a hacer análisis de entorno.



Propuso Molina una pregunta generadora: ¿Quien manda a hacer qué y si el que lo manda a hacer lo hace o escurre el bulto?



Preguntó: ¿si esta cátedra es exclusivamente para Caracas?





