Presidente Maduro convocó a fortalecer la producción e incrementar las exportaciones

El secretario de Economía Productiva del Gobierno Bolivariano de Miranda, Miguel Bermúdez, informó que en la Zona Económica Especial Guarenas-Guatire hay unas 600 empresas instaladas.



Valles del Tuy, 1ero de agosto de 2019.- El Presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó este miércoles al empresariado privado a trabajar juntos para la expansión y fortalecimiento de la producción nacional, lo que permitirá el crecimiento de la economía en el país, informó Prensa Gobenración de Miranda.

Desde la fábrica chocolatera Cream to Cream 1, en Charallave, municipio Cristóbal Rojas, el Mandatario nacional indicó que esta iniciativa está enmarcada en el Motor Exportación de la Agenda Económica Bolivariana. "Sí se puede y lo vamos a lograr. Con dignidad hemos superado el bloqueo económico, porque nosotros estamos produciendo alimentos en Venezuela, lo vamos a lograr y los estamos logrando", dijo en transmisión de Venezolana de Televisión.



Maduro agregó que se debe producir para el mercado nacional, pero también para exportar, crecer y diversificar la exportación que permita el flujo de divisas convertibles para la actualización de inversión en maquinaria, en tecnología y en diversos procesos productivos, además de las ganancias.



"La prosperidad no surge de la nada, ni de las guerras, ni de invasiones por parte de ejércitos extranjeros, o por sometimiento del imperio, la prosperidad viene con producción, con la expansión y crecimiento de las fuerzas productivas", adujo.



Por su parte, el secretario coordinador de Economía Productiva del Gobierno Bolivariano de Miranda, Miguel Bermúdez, señaló que el Ejecutivo regional, con apoyo del Gobierno nacional, apoya a las empresas privadas de la entidad. En ese sentido, recordó que se creó recientemente la Zona Económica Especial de Guarenas-Guatire, en donde se encuentran 600 empresas instaladas, las cuales cuentan con todo el apoyo para estimular su producción, así como ampliar los mercados y facilitar la exportación.

La fábrica Cream to Cream, del Grupo Cacao Industria Venezolana (Civen), genera 150 empleos directos y 300 indirectos; se dedica al procesamiento del cacao en pasta, manteca y torta de cacao, coberturas, entre otros, y tiene una capacidad para procesar unas tres mil 800 toneladas de cacao al año y sus productos van destinados a la industria nacional y mercados extranjeros.