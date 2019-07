(VIDEO) Lourdes Ibarra: ''El periódico comunitario debe informar sobre la parroquia''

Martes, 30 de julio de 2019.- Para Lourdes Ibarra, de la parroquia San José de Caracas, quien compartió su experiencia de comunicación comunitaria con los presentes a la Inauguración de la Cátedra Abierta de Comunicación Popular Mario Kaplún, en Unearte, el día martes 16 de julio, lo fundamental es que el periódico comunitario informe sobre lo que pasa en la parroquia.



Yo mido el éxito por el resultado.



Entre otras cosas razonó: si vamos a condicionar lo que se escriba a lo que decida un grupito de profesionales, ya eso es censura previa y eso no está contemplado en la Constitución.



Y señaló Becerra, como aporte a la reunión: a mi me parece que, independientemente de lo que sea, explicarle a la gente la ideología que estamos practicando, hay algo mas, hay una labor que se tiene que cumplir en todas las parroquias, que yo siento que por lo menos en donde yo vivo, no se hace.



Lourdes Ibarra: \'\'El periódico comunitario debe informar sobre la parroquia\'\'

Credito: aporrea.tvi

Un periódico comunitario debe hablar de como funciona todo esto, un grupito de representantes va, chequea ve si el muchacho, de si está cumpliendo el Paes o equis, cómo funciona el hospital, le hacen una visita, hablan con el director, le dan la bienvenida; hay un deceso en la parroquia...



Ese periódico comunitario debería reunir información de la parroquia, debería llegar al cliente, repartirse en la peluquería, en el abasto.



La gente está ávida de que le digan la verdad.



El periódico debería, debería ser, caracterizar preocupaciones locales...me gustaría en verdad, que fortaleciéramos las reuniones de prensa alternativa y que intercambiáramos opiniones y pareceres.





Noticia relacionada: Luis Gascuez ''Layo'': ''No confundir Información con Comunicación''