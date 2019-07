Héctor Rodríguez sobre el diálogo: "la diversificación de vocería trae que cada quien quiera poner su piquete"

30 de julio de 2019.- Héctor Rodríguez, en una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio con el periodista Eduardo Rodríguez, se pronunció sobre los diálogos y la oposición de dereca aglutinada alrededor de la figura de Guaidó.

“Creo que el hecho de que hoy estemos sentados, ya de por sí, es un avance, sin embargo, yo creo que el diálogo no es solamente el diálogo en Barbados (…) el tema es que los venezolanos tenemos que comprender que este país no puede superar las dificultades si no nos escuchamos, reconocemos al otro o hablamos”, dijo.

Ante la opinión de millones de venezolanos que se preguntan las razones que llevan a que el acuerdo de no informar a la población los temas de la agenda de discusión sea cumplido cabalmente por estos dos sectores, dejando por fuera la opinión de la inmensa mayoría de las y los venezolanos, afirmó que no se ha negado la participación de la opinión pública en este mecanismo, “lo que se ha planteado es unificar la vocería, porque un país tan polarizado como el que tenemos, la diversificación de vocería trae que cada quien quiera poner su piquete”.

Descartó algún tipo de acuerdo oculto a la opinión de la ciudadanía, sino que justifica el desconocimiento de la agenda de debate por parte de la población para que el pueblo "sea informado lo que se vaya acordando de la manera más transparente y más neutral posible".

En opinión de Héctor Rodríguez, “todos deben hacer esfuerzos en sus actuaciones, porque de lo contrario cualquier acuerdo que se alcance puede ser considerado inaplicable porque la sociedad no se reconoce”.