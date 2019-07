(VIDEO) Luis Gascuez ''Layo'': ''No confundir Información con Comunicación''

Domingo, 28 de julio de 2019.- Siguiendo con las participaciones en la Inauguración de la Cátedra Libre de Comunicación Popular Mario Kaplún, en Unearte y luego de una introducción hecha por Pedro Luis Pinto, le tocó el turno a Luis Gascuez ''Layo'''.



Layo mencionó lo dicho anteriormente por el profesor Yorlando Conde y estimó que la continuidad de los proyectos depende también del buen ambiente que exista y de la confianza que haya entre todos nosotros para poder empezar a trabajar.



Nosotros desde el año pasado venimos tratando de hacer una vaina que se llama ''Venezuela palabrea'' que es un ciclo de foros para poder generar un tema sobre la Comunicación que estamos haciendo.



Con respecto a la propuesta de realizar un Congreso de Comunicación Popular, señaló Layo: no creo que sea un Congreso de Comunicación Popular, porque yo creo que debe ser el Congreso de Comunicación, donde debemos estar todos, el Sistema Nacional de Medios Públicos, los Medios Alternativos, la gente que hace Comunicación Alternativa, que es muy diferente a hacer Comunicación Popular.



Hay que hacer un debate sobre la Comunicación Alternativa, Popular, Comunitaria, Liberadora, si, pero alternativa al sistema hegemónico.



Prosiguió Layo: levanten la mano aquí los estudiantes de Unearte, quién es estudiante de Unearte aquí, que levanten la mano...o sea, esta es la cátedra Libre de la Unearte, Popular, Alternativa y todo lo que tu quieras y no hay ni un estudiante aquí, solamente ustedes dos, aquí hay un problema y muy grave, muy grave...y eso hay que evaluarlo.



Nosotros tenemos un problema grave en el tema de la Comunicación...la Comunicación vs la Información.



Aquí confunden la Información con Comunicación y ese es el gran peo de este Sistema Nacional de Medios Públicos y de incluso, de la mayoría de los compa y compañeros que están haciendo talleres comunitarios, que también caen en lo mismo.



Creen que informar ya eso es Comunicación...eso tenemos que discutirlo, tenemos que debatirlo, tenemos que generar un debate en torno a eso.



Nosotros tenemos para el 25, del 15 al 17 de septiembre, en el museo Boliviano, estamos luchando por ese espacio allí, para hacer Venezuela Palabrea.



Hay que construir la Unidad, la Unidad no se decreta, la Unidad se construye.



Cerró este video Pedro Luis Pinto, coordinador de la Cátedra Libre de Comunicación Popular Mario Kaplún dándole respuestas a algunos de los planteamientos realizados.





