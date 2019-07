(VIDEO) EE.UU. da a Maduro corto plazo para dejar el poder

Gabriel Bulgakov el objetivo de EE.UU. es China, no Venezuela Credito: Archivo

Viernes, 29 de julio de 2019.- Se suma a todas las presiones que ha recibido el gobierno de Venezuela las declaraciones recientes de Mauricio Claver-Carone, consejero de la Casa Blanca para Latinoamérica, que fueron analizadas por Gabriel Bulgakov en su programa en la internet Top Impacto: ''ALERTA: El macabro plan de EE.UU. al darle a Maduro un "corto plazo" para dejar el poder '' y que hoy llevamos a aporreadores y aporreadoras, por considerar que añade elementos muy importantes de análisis geopolítico, para una mejor compresión de la situación que estamos afrontando en nuestro país.



Señala Bulgakov: A estas alturas el partido, ya no es un secreto para nadie que los medios de comunicación se han convertido en unos actores políticos y económicos decisivos en las democracias contemporáneas.



Generalmente los grandes medios invocan la libertad de expresión pero lo que realmente defienden son los intereses de las grandes multinacionales...no solo dentro de un determinado país sino para influenciar las decisiones políticas y económicas de los países mas débiles.



Y Venezuela no es precisamente una nación fuerte en estos momentos.



El objetivo de los EE.UU. es China, no Venezuela