(VIDEO) Gonzalo Gómez de Aporrea.org: ''Rescatemos la Comunicación Popular, Autónoma, Realmente Crítica''

Jueves, 25 de julio de 2019.- A Gonzalo Gómez del equipo de Aporrea.org le tocó el turno en el uso de la palabra durante la inauguración de la Cátedra Libre de Comunicación Popular Mario Kaplún, que se llevó a cabo el martes 16 de julio, en la sala de conciertos de Unearte, en Caracas.



Mencionó Gómez: estamos abiertos pues, a contribuir con todo lo que se pueda y con nuestra experiencia en el aspecto de transformación, en el aspecto del ejercicio de la Comunicación como tal, y la generación de los contenidos populares, en el aspecto de la organización porque los comunicadores y comunicadoras debemos estar organizados.



Y la lucha debe organizarse, la lucha popular.



La Comunicación Popular es desde la perspectiva popular, de alternativa, es una comunicación de ese pueblo comunicador y de los que actúan junto a ese pueblo.



Nosotros la vemos como una comunicación autónoma.



Nosotros decimos: ''Rompiendo los cercos mediáticos'', antes decíamos: ''Aporrea, rompiendo el cerco mediático''



Luchamos contra la comunicación capitalista.



Luego dijimos: ''Rompiendo los cercos mediáticos'' porque considerábamos que la Comunicación Popular también se tenía que enfrentar a la comunicación corporativa burocrática de Estado, que cooptaba y supeditaba a la comunicación de un pueblo al servicio del aparato del Estado capitalista, no transformado, ingente, vivo y oprimiendo.



La atención al caso del bloqueo de Aporrea la agradecemos enormemente, el dar esa oportunidad de ejercer ese cuestionamiento y es pertinente.



Porque mal podemos hablar de Comunicación Popular y tenemos medios bloqueados de Comunicación Popular.



No se sabe porqué, quién lo ordenó, porqué razón, con que base legal, hasta cuando.



Y eso no se pregunta, eso no se reclama, eso es tácito, eso es de hecho.



Defendamos el derecho a la Libre Comunicación, Alternativa y Popular.



Recordemos que hay una ley de Comunicación Popular en suspenso.



Recuperemos y revitalicemos los organismos de los comunicadores y comunicadoras populares.



Finalizó Gómez: Eso es muy importante para que haya Revolución en el terreno de la Comunicación.





