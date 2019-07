(VIDEO) Zuleika Matamoros: ¿Por qué los jóvenes y las jóvenes hoy, no se sienten convocados y convocadas?

Martes, 24 de julio de 2019.- En la Inauguración de la cátedra de Comunicación Popular Mario Kaplún, efectuada el martes 16 de julio, en La sala de conciertos de Unearte hizo uso de la palabra Zuleika Matamoros, quien forma parte del equipo de la página web Aporrea.org.



Estamos distantes a lo que desde mi perspectiva es una Comunicación Liberadora, si nosotros no estamos abiertos a entender que dentro de lo que se llama la lucha por la transformación, hay una diversidad importante, señaló inicialmente Matamoros, no son matices, son diferencias estratégicas.



Continuó: disto mucho de pensar que es la apatía, per se, la que no permite que gente, que otros y otras estén en este espacio e incluso que no tengamos hoy gente joven, en la dinámica de lo que es la Comunicación Alternativa, Popular y Transformadora.



Y se preguntó: ¿por qué los jóvenes y las jóvenes hoy, no se sienten convocados y convocadas?



Una cosa aprendí en la escuela que me formó como comunicadora que se llama Aporrea.org, que, para ser una comunicadora o un comunicador lo fundamental es decir la verdad, que un espacio en el que diga que la Comunicación Liberadora tiene nada mas que ver con el hecho de defender al gobierno.



Confundir la Revolución con gobierno, confundir el Proceso Revolucionario con el Estado y hacer de eso toda una, una confusión grandota que nos lleva a que no comuniquemos nada.



Ante la pregunta: ¿Qué es la Comunicación Liberadora? expresó, yo creo que eso es un tema de profundo debate, creo que es un tema central.



La Comunicación Liberadora no es la cadena, digamos, de la burguesía tradicional, sus cadenas mediáticas nacionales e internacionales...pero el canal ocho tampoco lo es.



La hegemonía que se ha construido desde la burocracia de Estado no es Comunicación Liberadora y no vamos a convocar a gente nueva y a gente joven si nosotros nos vamos por esa linea y ese eje de trabajo.



Hablando de ese eje, Comunicación Liberadora, se hace necesario, que nosotros intentemos saber, por lo menos hacer balance ¿por qué los medios Alternativos y Comunitarios, en su mayoría, se convirtieron en megáfonos pequeñitos de la hegemonía de Estado, de la hegemonía comunicacional, desde la burocracia.



Eso es un balance que tenemos que hacer y ¿si es un fenómeno solamente comunicacional?



O por lo menos, ¿qué hacer desde el punto de vista de la Comunicación?



Desde una perspectiva de izquierda, comunicadores populares y alternativos, se nos nombra solamente, como es el caso de Aporrea, porque lo tenemos que decir, Aporrea es una experiencia a sistematizar, gústele a quien le guste.



Tenemos que aceptar solamente la descalificación, en los medios nacionales, esos que hoy aquí pueden decir que son liberadores y no tenemos ni siquiera el derecho no solo a réplica, sino a decir nuestras verdades, decir lo que pensamos, nuestras realidades, investigaciones que hemos realizado.



¿Qué es la Comunicación Liberadora?, entonces, creo que es la pregunta fundamental.



Para ser comunicadora entendí, que fundamentalmente tiene que hablarse la verdad, debatir y ser tolerante.



Cosa que hemos encontrado en este espacio (Aporrea.org) algunos y algunas, pero que cuando interpelamos al hombre que representa la Comunicación Alternativa y Popular, desde la institución, perdón, me gustaría que estuviera aquí, porque nunca lo vi en una pelea por ahí, no sé.



Que no nos de una respuesta, ni siquiera un espacio para decirnos vamos a sentarnos a hablara ver que sucede y que después hayamos recibido, creo que también se fueron, de parte de algunas personas el público comentarios hostiles.



Por supuesto nosotros estamos en contra de todas las sanciones impuestas por el imperialismo yankee, estamos contra la intervención y hemos militado desde el punto de vista político y comunicacional contra eso.



Pero también estamos contra la burocratización del Proceso Revolucionario y las medidas económicas que han llevado a nuestros jóvenes a no participar en este y en ningún espacio, que sintieron que les robaron el futuro y que se están yendo del país.



Finalizó Zuleika Matamoros afirmando que: Si nosotros partimos desde la narrativa discursiva, dando por entendido que el diagnostico es por consenso, no vamos a poder lograr sino ser otro espacio de propaganda mas del poder constituido.





