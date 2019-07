120 países del Movimiento de Países No Alineados respaldan a Venezuela

MNOAL se reúne en Caracas Credito: AVN

21 de julio de 2019.- Los 120 países que forman parte del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) aprobaron este sábado la Declaración Política de Caracas en la cual expresan su respaldo a Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y rechazaron categóricamente las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra los pueblos soberanos del mundo, informó el Comisionado Presidencial para el Movimiento de Países No Alineado por Venezuela, Samuel Moncada.



"Frente a las amenazas de Estados Unidos, hoy 120 países, dos tercios de las Naciones Unidas, rechazan cualquier intento de sacar a Venezuela de las Naciones Unidas", dijo Moncada.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Moncada precisó que los 120 países que asisten a la reunión del Buró Ministerial del Mnoal acordaron rechazar cualquier acción no constitucional para cambiar al gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien reconocen como legítimo.



"Los 120 integrantes del movimiento rechazan cualquier intento no constitucional de cambiar el gobierno de Venezuela", subrayó.



Así mismo añadió que dentro de la ONU el Mnoal representa el movimiento político más grande. Por esta razón, es tan importante el apoyo de los países miembros de este movimiento a la candidatura de Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU, elecciones que se realizarán el próximo mes de octubre.



Denunció que autoridades políticas de EEUU utilizan este tipo de medidas coercitivas para amenazar con guerras como ocurrió en Libia, Siria e Irak. Advirtió que esta táctica quiere ser aplicada en Venezuela.



"A Venezuela le aplican medidas unilaterales y además amenazan con el uso de la fuerza militar", expresó.



Resaltó que a través de la declaración el Mnoal se creó un grupo de trabajo, que coordinará Venezuela, con el fin de estudiar las medidas coercitivas del Gobierno de EEUU y buscar formas de mitigar los efectos de estas acciones contra los pueblos del mundo.



"El Gobierno del señor (Donald) Trump es una amenaza. No es solo una amenaza para Venezuela sino para todo la humanidad. Hoy se están debatiendo medidas y formas de cómo tratar estas amenazas", manifestó.



Moncada celebró que 120 naciones respalden a Venezuela. Consideró que es un paso hacia la paz porque Estados Unidos quiere imponer una guerra.



Para finalizar su intervención, el comisionado Presidencial para el Movimiento de Países No Alineados por Venezuela informó que la Declaración Política de Caracas recomienda acudir a la Corte Internacional de Justicia para demandar a los países que hacen agresiones económicas o militares contra los pueblos soberanos.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 472 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)