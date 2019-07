Cabello: Venezuela celebrará comicios parlamentarios antes de finalizar 2020

Credito: PL

18 julio 2'19 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró hoy que los comicios para restablecer el poder parlamentario en el país se realizarán antes de finalizar el 2020.



Durante su habitual programa televisivo Con el Mazo Dando, el dirigente negó la posibilidad de convocatoria a votaciones presidenciales como negociación en los acercamientos con la oposición.



'Aquí va a haber elecciones, las elecciones parlamentarias no pasan del 2020. Puede pasar lo que sea pero lo que es seguro es que el próximo año, a más tardar, hay parlamentarias en Venezuela', afirmó al respecto.



Estas declaraciones responden a una reciente aseveración del canciller de España, Josep Borrell, en las que señaló un posible llamado a las urnas en las negociaciones entre el Gobierno y los sectores adversos.



'La oposición venezolana no toma en serio el tema del diálogo porque a ellos en realidad no les interesa hablar, ni el bienestar del pueblo, a ellos lo único que les importa es sus negocios con el imperialismo', denunció.



La pasada semana fuentes oficiales confirmaron la instalación de una mesa permanente en Barbados, sede de la tercera ronda entre el Gobierno y la oposición, con el objetivo de avanzar a través del diálogo en busca de la paz para el país.



