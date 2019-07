Héctor Navarro: “El problema de Venezuela no es un problema meramente político”

18 de julio de 2019.-

El politólogo, Héctor Navarro, analizó los posibles escenarios que se deslindan de la mesa de diálogo que se mantiene en Barbados, entre los representantes del gobierno y la oposición venezolana. En este sentido, precisó que "el dialogo siempre es necesario. Todos los conflictos en el mundo han terminado en eso, a menos que terminen en la aniquilación de uno por parte del otro".

Aseguró que en casos de conflictos políticos, lo normal es entrar en negociaciones y llegar a acuerdos para que éste no siga creciendo y que Venezuela ha estado al borde de una pugna de enormes proporciones, pero aun no se aleja por completo de ese peligro.

"El problema de Venezuela no es un problema meramente político, tiene otra cantidad de problemas muy graves que hacen que la gobernabilidad del país, mas allá de Maduro, esté comprometida. Si se cambia a Nicolás Maduro, no es suficiente para que Venezuela se enrumbe en una ruta de paz", dijo Navarro, también, hizo referencia a los conflictos sociales como el éxodo masivo de venezolanos hacia otros países suramericanos, y la "catástrofe económica" que vive el país, asegurando que un cambio de Gobierno no es suficiente para darle solución a estos problemas a los que se ve enfrentada la población.

"Dos actores que estén en conflicto por el poder no es un problema netamente político, sino que hay que incorporar a otros actores: al que sufre y el pueblo organizado en distintas maneras. Maduro puede salir del poder y quedar cualquier otro que haga exactamente lo mismo en iguales o peores condiciones, pero es imposible pensar que uno de los elementos de presión sean las amenazas de invasión por parte de ejércitos de otros países".

El politólogo se cuestionó si se le ha preguntado al pueblo si realmente quiere elecciones presidenciales o generales: "Yo estoy convencido de que el pueblo sí desea elecciones pero, ¿alguien le preguntó al pueblo?. Es por eso que un equipo de trabajo, en el que me incluyo, hemos impulsado la propuesta de un Referéndum consultivo en el que se le consulte al pueblo si quiere que se relegitimen todos los poderes públicos".

Navarro explicó que un Referéndum consultivo busca preguntar al pueblo si desea que los actores que están actualmente en puestos claves de los poderes públicos (ejecutivo, electoral, judicial, legislativo y ciudadano), sean rectificados para que sigan cumpliendo sus funciones, o si por el contrario desea unas elecciones generales donde se sumen nuevos servidores públicos.

Asimismo, también planteó la necesidad de nacionalizar el diálogo y llevarlo hacia otros temas que lo conduzcan hacia los problemas reales del país. Nacionalizar el diálogo significaría que "vamos a tratar los problemas que más nos aquejan. Me pregunto yo: ¿estarán en capacidad los interlocutores que representan a Venezuela de decirle al Gobierno norteamericano, de ahora en adelante, no van las sanciones?".

Finalmente, aseveró que la crisis en Venezuela no es solo producto de las sanciones, sino de las malas políticas que ha llevado adelante el Gobierno en los ámbitos de servicios públicos y producción, afirmando que el país necesita voceros que aboguen por las verdaderas necesidades de los ciudadanos.