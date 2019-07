(VIDEO) Tony Navas: '' Hay una violación evidente de los Derechos Humanos en Venezuela'''

Jueves, 18 de julio de 2019.- Para Tony Navas: Hay una violación evidente de los Derechos Humanos en Venezuela, así expresó el secretario de Sintrasalud, distrito Capital, desde Caracas, donde se desarrollo esta conversación, el lunes quince de julio, quien a titulo personal y como curtido luchador social compartió una serie de reflexiones sobre este y otros temas, con aporreadores y aporreadoras.



Menciona Navas la reciente visita al país, de Michelle Bachelet, comisionada de DDHH de la ONU y del informe que emitió: este informe Bachelet ha generado toda una controversia, que a muestro juicio, es una controversia de dos bloques de poder burgueses ajenos a los intereses del pueblo venezolano y sobre todo de los trabajadores.



Los Derechos Humanos en el marco de la Sociedad del Capital es un elemento que utiliza mucha hipocresía.



Porque el Capitalismo es un régimen que se sustenta a partir de la apropiación y el despojo del trabajo humano mediante la explotación, legitimados o legalizados por unos aparatos que forman, como se sabe, la superestructura.



Podemos decir que hablar de Capitalismo es hablar de la explotación de los Derechos Humanos.



El marco de la Declaración de los Derechos Humanos ha sido construido a partir de intereses de clase muy específicos.



Sabemos que eso es parte de una ficción democrática, de una ficción de libertad, porque en esencia, como lo decía, todas estas actuaciones están regidas por una gran hipocresía y por intereses concretos, que en una determinada coyuntura, prevalecen por encima, incluso de las propias normas que laboran estos organismos o que se desprenden de estas declaraciones de los Derechos Humanos.



Es una gran mentira decir que en Venezuela se respetan los Derechos Humanos.



Desde hace cinco años para acá…se ha experimentado en Venezuela una práctica de organismos del Estado, fundamentalmente los cuerpos represivos, que están, que cada vez mas, en razón del malestar que tiene el pueblo venezolano por el tema de la alimentación, que por cierto es una violación de los derechos humanos.



Hay una reedición de la llamada sociedad de cómplices que se evidencia en las toneladas de alimentos que ofrecen los bachaqueros ilegalmente, alimentos subsidiados por el Estado, que vienen del CLAP y que se venden públicamente a mayores precios, a la vista de todos y sin ninguna sanción, denuncia Navas.



Mencionó el caso de la Odebrecht donde hay una gran cantidad de obras abandonadas y aquí en Venezuela no pasa nada.



Este gobierno tiene el caradurismo de aparecer inmaculado en términos de situaciones, en el caso de la corrupción, que también es un hecho violatorio de los Derechos Humanos.



La vestimenta, los emblemas de los cuerpos policiales…no son casualidades y las actuaciones de estos cuerpos como son el FAES, o como el SEBIN, o el DGCIM, eso no está desvinculado de las atrocidades que han cometido estos cuerpos-



Y si a esto le añadimos, por ejemplo, la utilización de vehículos que no tienen identificación y donde van funcionarios enmascarados, y además de eso, como portan descaradamente, en manifestaciones públicas armas letales.



Todo eso configura un cuadro, donde en la cotidianidad, el mensaje es de intimidación y de terror, además de la arbitrariedad policial.



A veces policías, de estos que van en moto, va uno, a veces, con la pistola empuñada, blandiéndola, que eso también está prohibido, por razones mínimas de seguridad.