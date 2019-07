FANB rechazó robo de armas para desestabilizar a la nación

14 julio 2019 - El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó a través de un mensaje en la red social Twitter, que era indignante y ofensivo que factores de la derecha venezolana promovieran el robo de armas para agredir a la población.«Es indignante y ofensivo para la Fanb que las armas de la República, sean robadas, apuntadas y disparadas contra nuestro pueblo; ultrajadas con fines despreciables. Es un despropósito y una inmoralidad que los enmascarados de la «democracia», acudan a la política con tanta bajeza», escribió el ministro.En ese sentido, la FANB destacó en el comunicado que «no tolerará bajo ninguna circunstancia y actuará contundentemente ante este tipo de actos típicos de grupos delincuenciales e inescrupulosos que intentan alterar la paz y la estabilidad de la nación».A continuación, el texto íntegro del comunicado.Con respecto a la detención de 3 sujetos ligados al diputado Juan Guaidó, practicada el viernes 12 de julio de 2019, al momento en que negociaban la venta de 5 fusiles ak-103 que habían sido hurtados el pasado 30 de abril de 2019, a fin de ser empleados en el acto terrorista perpetrado ese día; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa a la colectividad nacional su más categórico rechazo.Un hecho de esta naturaleza demuestra fehacientemente la bajeza ética y moral de los involucrados en la precitada acción extremista, quienes no solo hicieron armas de manera violenta contra las instituciones del Estado legalmente constituidas, sino también contra sus connacionales, toda vez que apostaron y emplearon las mismas en una vía pública sin considerar las nefastas consecuencias que ello pudiera acarrear.En tal sentido, es imperativo informar que no bastando con la fracasada insensatez, de nuevo proceden al margen de cualquier principio o ideal, intentando sacar provecho monetario con la venta de estas armas que con toda certeza serían utilizadas por criminales de la misma calaña, en contra del pueblo venezolano.La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera que no tolerará bajo ninguna circunstancia y actuará contundentemente ante este tipo de actos típicos de grupos delincuenciales e inescrupulosos que intentan alterar la paz y la estabilidad de la nación.«Chávez vive… la patria sigue»«Independencia y patria socialista… viviremos y venceremos»¡Leales siempre traidores nunca!Vladimir Padrino LópezGeneral en JefeTwitterFacebookGmailMeneameWeChatWhatsAppTelegramLinkedInEmail