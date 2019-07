Venezuela muestra nuevas pruebas que implican a Guaidó en robo de armas de la República

14 de julio de 2019.- Venezuela muestra nuevas pruebas contundentes de la implicación directa de Juan Guaidó en el robo de armas de la República y que fueron usadas en el intento de golpe de Estado contra el pueblo el pasado 30 de abril.



La información la dio a conocer, desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, quien explicó que de esos eventos terribles derivaron distintas líneas de investigación, una de ellas fue el seguimiento a las armas sustraídas para perpetrar el golpe de esa fecha.



Asimismo, anunció que dos colaboradores de Guaidó fueron capturados mientras intentaban vender armas robadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), «efectivos de seguridad de Guaidó portaban armas similares a las sustraídas el pasado 30 de abril del parque de la Guardia Nacional en el Palacio Federal Legislativo».



Producto de estas nuevas investigaciones se encuentran detenidos Erick Sánchez y Jason Parisi, a «quienes les hicimos seguimiento y llegamos a que pretendían vender las armas que sustrajeron para perpetrar el golpe del 30 de abril. Todos estos fusiles iban a ser vendidos por 35 mil dólares a un agente encubierto».



El también Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información precisó que Parisi y Sánchez estaban en posesión de algunos de los fusiles de asalto, que pretendían usar para el intento de golpe de Estado protagonizado por Leopoldo López y Juan Guaidó.



«Esta gente sigue incurriendo en acciones violentas. Fueron agarrados infraganti tratando de vender los fusiles por la suma de 35 mil dólares», destacó.



Agregó: «Hace unos días durante una rueda de prensa mostramos la pantomima de Guaidó en una autopista. Esos criminales están por un lado en la mesa de diálogo y por el otro lado siguen con los actos violentos».



Un mensaje para la oposición venezolana que está sentada en la mesa de diálogo «o jugamos limpio o jugamos limpio. No se vale tener varias agendas. Este caso demuestra que están implicados los círculos cercanos a Juan Guaidó», advirtió Rodríguez.



Asimismo, les preguntó «¿Cuantos más artículos de la Constitución pretenden violar? ¿Por qué siempre están vinculados a hechos violentos y con armas? O jugamos limpio o jugamos limpio, después no vengan a tratar de tapar estas operaciones».



No puede ser que estemos en una mesa de diálogo y resulta que el entorno de Guaidó está en posesión de armas de la República. Esta investigación continúa su curso y tendremos pronto más noticias, alertó el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura.

