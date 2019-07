(VIDEO) El Movimiento Popular ahorita no existe, no está, no entró dentro de la mesa de negociaciones, no fue pa Oslo, no existe, Anacaona Marín

El Movimiento Popular ahorita no existe, no está, no fue pa Oslo, no existe, Anacaona Marín, militante de la Fuerza Política Alexis Vive e integrante de la Comuna Socialista El Panal 21 Credito: aporrea.tvi

Sábado, 13 de julio de 2019. - En este tercer video del foro Diálogos para una Superación Chavista de la Crisis, efectuado en el Teatro Alameda de San Agustín del Sur el 29 de junio, ofrecemos a aporreadores y aporreadoras las presentaciones de los dos últimos expositores previos a la participación de los asistentes.



En primer lugar, Cira Pascual presentó a Anacaona Marín militante de la Fuerza Política Alexis Vive e integrante de la Comuna Socialista El Panal 21 quien formó parte del equipo redactor del documento en estudio.



Reflexionó Anacaona inicialmente, que tenemos que repensarnos como clase, que tenemos que repensarnos como pobres.



Somos una totalidad, somos una clase, somos los pobres, los pobres, somos los comuneros, somos los campesinos, somos los estudiantes.



Venimos a hacer un diagnóstico de cómo nos estamos viendo.



La crisis está permeando toda la estructura de nuestra sociedad, desde la familia, desde las relaciones...toda esa crisis material está permeando.



Cada organización que sea responsable, que comprenda que sus cuadros son parte fundamental de ese núcleo duro, cada organización en lo interno está viendo cómo resolver la materialidad para que los cuadros también se puedan desarrollar todos los planteamientos que tenemos como movimiento.



Ahorita nos las tenemos que inventar.



Puso el ejemplo de la lucha en Vietnam y añadió: nosotros no podemos permitir que la crisis permee nuestras estructuras organizativas y asuma entonces, que el Movimiento Popular se corporativice.



Y no solamente se corporativice, sino que empiece a explicar una lógica, que es una lógica de mafias.



Hay un análisis coyuntural que hay que hacer.



El Movimiento Popular ahorita no existe, no está, no entra dentro de la mesa de negociaciones, no fue pa Oslo, no existe, lo que existe son expresiones de él.



Comprendimos que la necesidad de reencontrarnos con otros, autocríticamente.



A continuación hizo uso de la palabra Gerardo Rojas de Voces Insurgentes, planteo una serie de temas sobre los cuales se deben reflexionar, desde la óptica del Movimiento Popular, entre ellos:



¿Cuál fue el objetivo central de nuestra Revolución?



La noción de Estado dentro de la Revolución Bolivariana, desde Chávez,



¿Cómo se relaciona el concepto de desarrollo territorial con los espacios nacionales?, ¿cómo desde tu territorio incides en la política nacional?



Somos gobierno pero no somos, estamos pero no estamos.



Relaciones esquizofrénicas y el sistema de relaciones con el gobierno, pero sobre todo con el partido de gobierno.



¿Cómo nosotros construimos hegemonía desde la economía y la responsabilidad política?



No hay corresponsabilidad si no hay participación popular.



Continuó Rojas: no estamos en el 2012...estamos en otro país, lamentablemente estamos en otro país que tiene unas condiciones bastante mas dramáticas en términos sociales, políticos, económicos.



Hizo referencia la escasez de gas en el país.



Discutamos la transferencia de poder a las comunidades.



La Comuna trasciende lo que está establecido en las leyes del Poder Popular.



Hay una tradición sobre la lucha de lo común muy importante, que nosotros no podemos excluir del marco de la disputa y en cualquier agenda política que el movimiento revolucionario se plantee hoy en día.



Propuso Rojas discutir sobre el tema de la propiedad social.



Sobre la Ley Anticorrupción...sobre la falta de medicinas.



Se refirió finalmente a la ética, la transparencia, convocar la democracia.





