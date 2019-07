(VIDEO) ¿Qué queremos nosotros? La Restitución de la República Bolivariana de Venezuela., Miguel Mora

Viernes, 12 de julio de 2019.- En este segundo video del foro Diálogos para una Superación Chavista de la Crisis, efectuado en Caracas el 29 de junio, una vez presentado el documento por Ángel Álvarez hizo uso de la palabra, Miguel Mora de Encuentro de Lucha Popular.



Mora luego de compartir algunas impresiones de su visita, esa misma mañana, a la llamada Parranda de San Pedro en Guatire, se refirió al documento recién leído y señaló que se está exponiendo a todos para seguir alimentándolo y podemos ir a todo el país...a seguir buscando aportes.



Hay que comprender que estamos en una Revolución y que creer que si la Revolución avanza un poquito mas rápido, un poquito mas lenta...yo creo que una de las cosas importantes es que estamos aquí reunidos y los elementos es que esta Revolución, así como está, para muchos ya choreta, para muchos ya perdida, para muchos ya olvidada, por lo menos nos da la oportunidad de encontrarnos.



Uno de los temas es aprovechar lo que tenemos o lo que nos queda.



Alguien me decía que Rusia está con nosotros, pero que hay atrás de eso?, también hay que pensarlo, oye que bueno que China está con nosotros y lo celebramos.



Son potencia y potencia es potencia y siempre buscan hegemonía y control...aquí hay que estar claros...son aliados tácticos pero también hay que entender que ellas tienen sus intereses, nosotros tenemos que estar muy alertas ante eso.



La derecha no tiene un planteamiento serio, no tiene una propuesta país y por supuesto no ha podido tomar el poder, no ha podido llegar, no ha podido llegar incluso a su sector que la acompaña.



De segundo está el sector que ahora gobierna...nosotros lo que tememos por perder es la Revolución, mas allá de si estoy en el partido.



Lamentablemente quienes están llevando la dirección del partido ahorita o la gestión de gobierno, no tienen un planteamiento realmente clasista con el sector bolivariano...no tienen realmente un planteamiento para continuar por el camino de Chávez.



Somos el movimiento revolucionario y chavista.



Lo mas sano que hay es el Movimiento Popular.



¿Qué queremos nosotros?



La Restitución de la República Bolivariana de Venezuela.



El Movimiento Popular debe estar muy pendiente ante cualquier llamado que se haga para cambiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...hay que estar muy pendientes por eso.



Es una de las constituciones que está hoy en día, con mayor garantía, para que todo el Movimiento Popular pueda avanzar.



Y si nos plantean cambios que hay que hacer, hay que discutirlos con el Movimiento Popular, hay que discutirlos como discutimos la Constitución del 99, en las calles, en los diferentes sectores y los diferentes espacios de construcción colectiva.



Por último se refirió Mora, al Proyecto Nacional Simón Bolivar, que hoy día es el Plan de la Patria...que es la fortaleza el Poder Popular.



Tenemos que encontrarnos como hermanos por la Paz, por la Revolución Bolivariana en el Movimiento Popular.





Noticia relacionada: Culmina con éxito el foro Diálogos para una Superación Chavista de la Crisis