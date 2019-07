Comité de Víctimas de las Guarimbas califican de indolente informe presentado por Bachelet

Credito: VTV

12 de julio de 2019.- Como un informe indolente ha sido calificado el texto presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (DDHH) Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela, por parte del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado.



“Cuando uno lo lee, a los victimarios los coloca como víctimas y sobre las víctima no se habla. Por eso decimos que es un informe indolente porque no refleja los testimonios de las víctimas. ¿Cómo un alto comisionado puede escuchar a las víctimas y obviarlas en su informe?”, expresó Maite García integrante de la organización, durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro y reseñado por VTV.



Explicó que durante la visita a la sede de Fundalatin, Bachelet sólo dedicó 30 minutos para escuchar a las personas quienes detallaron cada asesinato de su familiar, mientras que con otras asociaciones compartió más tiempo.



Precisó que la representante de la ONU, también escuchó el testimonio de la mamá de Orlando Figuera, quien le relató lo sucedido en los días siguientes, después de ser quemado vivo en Altamira, por su color de piel e ideología política.



“Inés Esparragoza contó desesperada lo que ella vivió cuando su hijo agonizó producto del odio, justamente por su color y condición ideológica. Le contamos en la sede de Fundalatin cómo fueros asesinados nuestros familiares por pensar diferente de los dirigentes que hoy se hacen llamar presos políticos”, aseveró García.



García resaltó que las víctimas tenían la esperanza de que la Alta Comisionada "dijera la verdad y la verdad es que nos asesinaron a nuestros familiares por pensar diferente a Enrique Capriles Radonski, a Leopoldo López e incluso a Juan Guaidó, porque es la misma tendencia y del mismo partido que en realidad es un a la terrorista con fines políticos”.



Indicó que los integrantes del Comité concordaron que este informe presentado ha sido manipulado. “Creemos que ese informe no lo hizo la doctora Bachelet, ese informe ya estaba redactado”, dijo.



El Comité que conforman los familiares de las víctimas de las guarimbas y el golpe continuado contra Venezuela, fue establecido en 2014, con el fin de hacer justicia por las personas fallecidas tras las protestas violentas dirigidas por representantes de la oposición venezolana y que se desarrollaron en 2013.



El pasado jueves 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el informe de la instancia internacional, tras la visita de Bachelet a Venezuela el pasado mes de junio.



Tras la publicación de este informe, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó un total de 70 observaciones sobre el documento elaborado por Bachelet, en el que se presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en la nación.

