Héctor Rodríguez: Se ha acordado instalar mesa de diálogo permanente con la oposición para trabajar juntos por la paz

El representante del gobierno en el diálogo con la oposición en Barbados y gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Credito: archivo

Caracas, 11 de Julio - El integrante de la delegación del Gobierno Nacional para la jornada de diálogo con representantes de la oposición venezolana en Barbados y gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó este jueves que se ha acordado instalar una mesa de diálogo permanente y la voluntad de trabajar juntos por la paz del país.



"Hemos ratificado en este diálogo de paz la voluntad absoluta de la revolución bolivariana, de construir un acuerdo que administre los conflictos en paz y en democracia, por eso; hemos decidido instalar la mesa de manera permanente de paz y hemos acordado con la oposición la voluntad de trabajar juntos por la paz del país", expresó Rodríguez, durante una jornada de trabajo con el mandatario nacional, desde Cúa municipio Urdaneta, del estado Miranda.



En transmisión conjunta de radio y televisión, el dirigente explicó que estas decisiones fueron tomadas entre las partes, luego de tres intensas jornadas diarias de debate con representantes de la oposición donde se atendieron las aspiraciones, reflexiones y solicitudes de ambas delegaciones.



Rodríguez precisó que estos acuerdos se dan dentro de un marco de agendas que generan desconfianza por la cronología de hechos ejecutados desde 2013 por diferentes elementos de la derecha nacional y que han continuado hasta la actualidad, reflejados en golpes de Estado, bloqueos, guerra económica, llamados a intervención militar y guarimbas para desestabilizar la paz de la nación.



Ante estos antecedentes, Rodríguez advirtió que: "este no va a ser un camino sencillo, va a ser un camino complejo que va ameritar mucho trabajo, conciencia y esfuerzo", todo con el fin de llegar a un acuerdo de convivencia democrática para lograr la paz y la gobernabilidad del país, reconociendo y respetando a cada uno de los actores en el campo político.



Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó que aún cuando no existen miedos para hablar sobre el proceso de diálogo, existe un acuerdo con las oposiciones y el gobierno de Noruega para no revelar los puntos que se están debatiendo. "Solamente puedo decir que son seis temas de la agenda acordada y esos seis temas se trabajaron ahora".



Maduro pidió al pueblo y a los delegados del Gobierno Nacional, "paciencia estratégica" para lograr el éxito en las negociaciones.



Proceso de Diálogo



El jefe de Estado, ha hecho más de 600 llamados al diálogo nacional como parte de las políticas de paz, reconciliación y respeto a la soberanía, por esto, en mayo pasado, los representantes del Gobierno Nacional y delegados de la oposición venezolana dieron inicio a los encuentros para avanzar en acuerdos.



En esas reuniones, se estableció una agenda de trabajo con seis puntos, que abarcan áreas temas como el económico, social, cultural, político, institucional, haciendo un debate integral de todos los ámbitos del país.



Este miércoles el vicepresidente sectorial para Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó que había finalizado esta etapa de diálogo y la calificó como exitosa en el intercambio entre las partes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 323 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)