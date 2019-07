Ministro para la Defensa : Bolton pretende dividir la FANB

Vladimir Padrino López

11 de julio de 2019.- El ministro de Defensa dice que el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. pretende engañar y dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



“El asesor de seguridad de (el presidente de EE.UU., Donald) Trump, John Bolton, insiste en una actitud enfermiza en mi contra, cual trastorno obsesivo-compulsivo, a través de declaraciones recurrentes, persistentes e intrusivas, propias de la ciega política insidiosa a la cual recurren al no poder dividir la FANB”, declaró el miércoles el general Vladimir Padrino López, a través de su cuenta en Twitter.



El tuit del titular venezolano de Defensa respondió a un mensaje que Bolton había emitido horas antes en la misma jornada en la misma red social, en el cual llamó una vez más a Padrino López a desconocer al presidente legítimo Nicolás Maduro e increpó que la Carta Magna venezolana no establece la muerte de militares en ese país por no estar de acuerdo con el Gobierno chavista.



Padrino López atribuyó las declaraciones de Bolton a los fallidos intentos de golpe de Estado contra Maduro, impulsados desde EE.UU. y protagonizados por la derecha venezolana.



“Entiendo que la duda obsesiva que mantiene Bolton obedece a la torpe y fallida estrategia vendida a Trump, haciendo cálculos infantiles con unos muchachos y un mitómano, que pretendía concluir con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y la anulación de la soberanía popular”, aseveró el ministro venezolano.



Asimismo, Padrino López, cuyo cargo de ministro de Defensa había sido ratificado el domingo por Maduro, preguntó a Bolton; “¿Qué parte de mi ratificación como ministro de Defensa no ha entendido? Si partimos de la base que mi continuidad en el cargo representa para Bolton una tortura mental, esto lo llevaría inútilmente a tratar de provocarme para reducir su ansiedad”, señaló.



Las autoridades venezolanas han denunciado en un sinfín de ocasiones la trama orquestada por Washington y sus aliados, sobre todo Colombia, para desestabilizar y provocar una sublevación militar en Venezuela a fin de forzar la salida del líder chavista.