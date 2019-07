Cabello sobre el diálogo: de estas negociaciones no saldrá ningún llamado a elecciones presidenciales

10 julio 2019 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello negó que el gobierno nacional haya discutido con la oposición convocar a nuevas elecciones presidenciales en los diálogos emprendidos esta semana en Barbados con la mediación de Noruega.



“Dicen: el gobierno va a Barbados porque va a haber elecciones presidenciales en no sé cuánto tiempo y los candidatos son X o Y (…). Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro”, dijo Cabello.



El líder revolucionario tildó de “rumores” las versiones sobre negociaciones en torno a esos comicios.



El dirigente de la tolda roja recordó las actitudes fascistas de la dirigencia opositora.



“Nosotros no tenemos nada que negociar con ellos. Muchos de ellos piensan que a los chavistas hay que desterrarlos y matarlos”, afirmó y lamentó que haya dirigentes y personas identificadas con la Revolución Bolivariana que crean en la posibilidad de convivencia con estos sectores extremistas de la oposición.



“Hay gente que dice: ‘vamos a elecciones ellos ganan y después volvemos nosotros’. Sigan creyendo, ahí está (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) preso por esa oposición sin pruebas“, ejemplificó.



En este orden de ideas, el también parlamentario hizo un llamado de atención a los militantes de la revolución a no caer en el juego de la oposición.



Aseguró que ese llamado a elecciones en 9 meses es un juego de los enemigo de la Patria al que las filas de la Revolución no debe caer.



Señaló que al presidente le quedan 5 años y 6 meses en este nuevo periodo presidencial que acaba de empezar.



“¿Que en nueve meses elecciones ?… Entonces caen en el juego de la oposición y comienzan hacer partidos, que partido vale aquí hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro, en lo personal no cuenten conmigo para esos juegos… Nos muestra debilidad falta de madurez , muchísima falta de madurez y de conciencia, creer en el juego de la oposición es poner en peligro a la Revolución Bolivariana… de verdad eso lo que demuestra es debilidad” concluyó Cabello.

