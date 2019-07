Marea Socialista sigue en la lucha por un salario igual a la Canasta Básica

9 de julio de 2019.- Este miércoles 10 de julio a las 10:30 a.m. accionantes, adherentes, firmantes y acompañantes del Recurso de Amparo por el cumplimiento del Art. 91 de la CRBV se apersonarán ante el TSJ para la entrega de un escrito que actualiza y reimpulsa el introducido hace ya casi un año, con el que renuevan sus exigencias ante la sala Constitucional del máximo tribunal del país.

En todo este tiempo los magistrados del TSJ se hacen la vista gorda y aplican un silencio administrativo ante una materia urgente que afecta los derechos colectivos de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, tiempo durante el cual, el incumplimiento del Artículo 91 ha colocado a la clase trabajadora en una gravísima situación de “Salario Cero”, por cuanto cuesta más ir a trabajar que lo que se percibe por el trabajo y el salario Mínimo ha quedado tan por debajo de la Canasta Básica, e incluso de la Canasta Alimentaria.

Esta nuevo escrito que se introducirá va dirigida a actualizar los datos en los que queda demostrado que el salario mínimo no cubre ni siquiera el 1,5% del valor de la canasta alimentaria, lo que queda demostrado es que trabajar no es que ya no le deja ningún beneficio salarial a los y las trabajadoras, sino que le genera pérdidas.

Marea Socialista invita y convoca a todas y todos los trabajadores a que se apersonen a esta nueva actividad que se realiza con la intención de hacerle saber al gobierno, las autoridades y al propio TSJ que no desmayaremos en nuestra lucha por un salario igual a la canasta básica en Venezuela.

Ven con Marea Socialista a luchar por el cumplimiento del Art. 91 de la CRBV