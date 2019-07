Grave: nueva agresión en la cárcel contra el obrero ferrominero Rodney Álvarez

Ayer sábado Rodney Álvarez, quien lleva ¡8 años preso sin juicio!, por un montaje judicial del PSUV, fue atacado a puñaladas y golpes. En la última audiencia fallida, lo extorsionaron para que aceptara la culpa de un crimen que no cometió, a cambio de "otorgarle" beneficios procesales.

Familiares y compañeros de Rodney Álvarez informan que se encuentra golpeado y con una herida por arma blanca en la pierna derecha. Actualmente permanece en la enfermería del centro penitenciario.

Rodney se encuentra en El Rodeo II, una de las cárceles que, se supone, es parte del "nuevo modelo" carcelario donde hay garantías a la integridad de los recluidos. Es uno de los casos más aberrantes de la "Justicia", pues lleva ya 8 años encarcelado al margen de la más elemental legalidad, porque al ser una acusación totalmente infundada, no han podido fabricar testigos ni pruebas y no tienen cómo desarrollar ningún juicio, pero no lo liberan y lo han condenado a un limbo judicial eterno.

Es sumamente grave esta situación, es un obrero que luchaba por sus derechos laborales, fue incriminado para salvar la responsabilidad de un burócrata sindical del PSUV, y este es el segundo ataque que recibe en los últimos tiempos. Del primer ataque quedó con la mano derecha casi inmovilizada, y ahora está herido en una pierna.

Rodney Álvarez formaba parte de los trabajadores que en Ferrominera del Orinoco se organizaban para luchar por el contrato colectivo y sus derechos, enfrentados tanto a la gerencia como a la burocracia sindical progubernamental. En junio de 2011, en una asamblea para elegir la comisión electoral que conduciría el proceso para la renovación de la directiva del sindicato (Sintraferrominera), Héctor Maicán, de las patotas de la corriente sindical gobiernera, efectuó varios disparos, resultando muerto el trabajador Renny Rojas, Maicán fue detenido intentando huir, los videos de seguridad lo incriminaban así como los testigos.

Sin embargo, por las gestiones y presiones del gobernador de entonces, Francisco Rangel Gómez, y la burocracia del PSUV, Maicán fue liberado y en su lugar apresaron a Rodney, activista de la corriente que impulsaba Rubén González, enfrentada a la patronal y a la burocracia sindical chavista. González, a su vez, había sido encarcelado ya en 2009 bajo el gobierno de Chávez, en represalia por formar parte de una huelga exigiendo cumplimiento del contrato colectivo, fue liberado años más tarde, y vuelto a encarcelar a finales del año pasado (2018).

La incriminación de Rodney Álvarez fue la manera que idearon para encubrir al patotero asesino y, al mismo tiempo, seguir amedrentando a los trabajadores que se organizaban sin subordinarse a la empresa, el gobernador y la burocracia sindical oficialista.

Las audiencias de Rodney Álvarez han sido postergadas una y otra vez, las presiones contra él, su familia y abogados han sido de todo tipo. La familia de Rodney ha sufrido de las más diversas maneras esta situación: sus hijas fueran despojadas del derecho a estudiar en el colegio de los hijos de los trabajadores de la ferrominera, aún cuando su papá, en los hechos, nunca fue enjuiciado ni mucho encontrado culpable de nada, por lo que legalmente no deja de ser trabajador de la empresa; su esposa tuvo que irse a trabajar a las minas del sur de Bolívar para mantener a las hijas, con todas las consecuencias y riesgos que eso ha conllevado; Rodney fue recluido en las afueras de Caracas, a 700 kilómetros de distancia de sus familiares y de sus compañeros de trabajo; con las dificultades económicas de toda familia obrera, sumadas a la profunda crisis del transporte, hace años que el contacto con sus familiares es muy escaso.

A lo largo de este tiempo, diversas organizaciones sindicales y políticas de izquierda se han solidarizado con Rodney, denunciando su situación y acudiendo a acompañar con la denuncia las diferentes audiencias a las que es convocado en tribunales, muchas de las cuales son constantemente diferidas.

Los familiares y allegados de Rodney nos informan que en la última audiencia (en el Palacio de Justicia, aquí en Caracas), el Secretario del tribunal lo presionó y extorsionó de manera descarada, reconociéndole que ellos sabían que no era culpable, pero que la única manera de salir era que aceptara los cargos.

"¿Hasta cuándo vamos a estar con esto chamo? –le dijo el secretario­–, si tu aceptas los cargos te podemos dar el beneficio, por ejemplo libertad condicional, pero tienes que aceptar los cargos". "¿Cómo voy a aceptar algo que yo no hice?", fue la respuesta de Rodney.

El descaro y la perfidia son tales, que aunque el funcionario judicial le reconoció que ellos saben que no es culpable, le reiteró: "pero no vas a salir si no aceptas los cargos". Ante la negativa de Álvarez a la "propuesta" de la "Justicia", el funcionario habría ido más allá en el intento de torcerle la voluntad, intrigando, "nosotros sabemos que tu abogado anterior te abandonó, tu sindicato también", buscando así que viera como única opción aceptar la podrida oferta que le hacen. Rodney se mantuvo firme y se negó a aceptar semejante "propuesta".

Por eso los familiares tienen fuertes sospechas de que los ataques a que ha sido sometido Álvarez, y sobre todo este último, en una cárcel donde el gobierno ostenta control total y la presenta como "modelo", puedan formar parte de esta brutal trama de injusticias y presiones para incriminarlo.

Corresponde con urgencia redoblar la campaña de denuncia de esta situación, seguir exigiendo con fuerza #LiberenARodneyAlvarez, exigir al Estado y al gobierno de Maduro garantizar su integridad física mientras lo mantenga en su poder bajo lo que, de hecho, es un largo secuestro.