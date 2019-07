Ccura condena nuevo atentado contra la vida de Rodney Alvarez

La Corriente Ccura, integrante del espacio trabajadores en lucha ha hecho llegar a nuestra redacción un pronunciamiento en contra de las violaciones a la integridad física perpetradas al trabajador injustamente preso desde hace siete años, Rodney Álvarez.

A continuación el comunicado.



Se produce un nuevo atentado buscando acabar con la vida de Rodney Álvarez. La semana pasada, luego de la última audiencia se produce un nuevo intento, arrojando como saldo, una puñalada en una pierna y una costilla rota. Este nuevo suceso, revela la urgencia de las mafias del PSUV de poner fin a un caso de múltiples tentáculos de control sindical, corrupción y quiebre de las empresas básicas de Guayana, en el que se ven envueltos la alta dirigencia del PSUV y la gestión pasada en la gobernación del estado Bolívar.



El corrupto sistema de justicia venezolano, ante la imposibilidad de demostrar culpabilidad alguna en el proceso que se le sigue al trabajador de Ferrominera Orinoco -FMO-, Rodney Alvares, opta por atentar contra su vida. La cuenta que ellos sacan es que si eliminan a Rodney, la única tesis que queda es la impuesta por ellos.



En las últimas audiencias los representantes del Ministerio Publico han sido muy claros en decirle a Rodney que admita su culpabilidad, “que ya tiene ocho años de cárcel y que lo que falta para completar una pena de doce años, se puede negociar”.



La respuesta de Rodney, ha sido, sostener la verdad, que no es otra que el mismo testimonio que los ferromineros, presentes en la asamblea del 09 de junio del 2011, argumentaron en las audiencias ya realizadas: “Rodney es inocente de todo cuanto se le acusa, el autor de los disparos que hirieron a Luis Quilarque, a Lezama y dieron muerte a Renny Rojas, fue Héctor Maican,-dirigente sindical y militante del PSUV- quien a la vista de todos los presentes y alcanzado por los efectivos de la GNB, es detenido con el arma con la que hizo los disparos y fue recogido por el sistema de video grabadoras de seguridad de la empresa”.



Pero la dirigencia corrupta del PSUV, las altas esferas de la gestión de Francisco Rangel Gómez en la gobernación, los organismos policiales y el sistema de justicia, están comprometidos en el vil acto de crear un “culpable” anta las evidencias que señalan a Maican, como el único responsable de los hechos del 09 de junio 2011, en el portón de FMO.



De la misma manera como inventan un juicio militar para procesar a Rubén González, a quien corresponde un procedimiento civil, culpabilizan a Rodney encarcelándolo y obligándolo admitir un crimen que no cometió.



Los únicos llamados a imponer la libertad de nuestros compañeros somos los ferromineros y el conjunto de la clase trabajadora. Los ferromineros, no podemos hacer distingos en la lucha por la libertad de Rodney y Ruben. La exigencia de libertad por Rodney y por Ruben es la misma. Hacer exigencias por uno y no el otro, debilita la lucha. Para nosotros, en Ccura, es una misma exigencia.



La próxima audiencia en el caso de Rubén González es el 16 de agosto en Monagas, y el 20 de agosto en los tribunales en Caracas, el caso de Rodney Álvarez.



Desde Ccura reiteramos nuestro compromiso en la exigencia de libertad por ambos compañeros, responsabilizamos al gobierno de Nicolás Maduro de lo que pueda pasar con la integridad y la vida de ambos compañeros, hacemos un llamado a los trabajadores de FMO y el resto de las básicas a redoblar los esfuerzos, a presionar por acciones conjuntas y coordinadas en la exigencia de libertad y el respeto por sus vidas. Debemos afianzar el concepto de unidad y solidaridad en las luchas de la clase trabajadora, una sola clase, una sola lucha, en la exigencia por la libertad de nuestros compañeros.



Libertad para Rodney Álvarez, y Rubén González.



Exigimos respeto por sus vidas.



Responsabilizamos al gobierno por lo que les pueda pasar.



Corriente clasista unitaria revolucionaria y autónoma – Ccura



7 junio 2019



