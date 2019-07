Experto en DDHH Alfred de Zayas: Informe de Bachelet es defectuoso y decepcionante

Alfred de Zayas

7 de julio de 2019.- El experto en el campo de los derechos humanos, Alfred de Zayas, calificó como defectuoso y decepcionante el informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.



"La visita histórica de Michelle Bachelet a Venezuela tenía potencial, pero el informe, escrito por la misma secretaría que hizo los informes de Zeid (Raad Al Hussein, anterior representante del organismo), es fundamentalmente defectuoso y decepcionante", reza una nota difundida en su portal web.



Destacó que el escrito de Bachelet está "lamentablemente desequilibrado y no saca conclusiones que puedan ayudar al pueblo venezolano".



Resaltó que la visita realizada por Bachelet fue "una oportunidad perdida, porque Venezuela ha solicitado y necesita servicios de asesoría y asistencia técnica, pero de buena fe", al tiempo que señaló que "la Oficina del Alto Comisionado debe darse cuenta de que su credibilidad está en juego".



El también abogado, escritor e historiador estadounidense exhortó a Bachelet sustituir el personal que la asiste, por uno que "trabaje profesionalmente y con imparcialidad".



"No es profesional que el personal de las Naciones Unidas ignore o no dé el peso adecuado a las presentaciones de Fundalatin, Grupo Sures, la Red Nacional de Derechos Humanos y las respuestas específicas proporcionadas por el gobierno", agregó.



Subrayó que "el principio fundamental que guía a cualquier investigador honesto es audiatur et altera pars. Todos los lados deben ser escuchados".



Remarcó que el informe tuvo que estar centrado en "la criminalidad de los repetidos intentos de golpe de Estado" que ha vivido la nación suramericana.



"América Latina ha sufrido demasiados golpes de derecha. No hay nada más antidemocrático que un golpe de Estado", enfatizó.



Asimismo, acotó que la comunidad internacional debe preservar al pueblo venezolano ante las sanciones que ejecuta el gobierno de Estados Unidos, así como establecer una condena inequívoca de las medidas coercitivas unilaterales.



"Se necesita urgentemente apoyo de las Naciones Unidas al pueblo venezolano. La comunidad internacional debe encontrar una manera de obligar a los Estados Unidos a levantar las sanciones penales contra Venezuela", publicó en su cuenta en la red social Twitter.



Zayas puntualizó que "las sanciones económicas que causan decenas de miles de muertes deben ser condenadas como crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma".



Además, acentuó que el documento debería haber recordado las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de 2002 evidenciado en el Decreto Carmona, el cual "probablemente será replicado por varios líderes de la derecha".



Señaló que el documento presentado por la Alta Comisionada disminuye la atención del problema central, que es "el bloqueo financiero y las sanciones que causan tanto sufrimiento y muerte".



"Los problemas de Venezuela pueden resolverse, pero primero deben levantarse las sanciones penales de los Estados Unidos", detalló Zayas, al tiempo que agregó que la nación suramericana puede resolver todo a través del diálogo y la cooperación.



El pasado jueves, la Oficina del Alta Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el informe de la instancia internacional, tras la visita de Bachelet a Venezuela el pasado mes de junio, durante la cual sostuvo reuniones tanto con miembros del Gobierno Nacional como con sectores de la derecha venezolana.



Tras la publicación de este informe, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó un total de 70 observaciones sobre el documento elaborado por Bachelet, en el que se presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en la nación.



