Tres pronunciamientos en solidaridad y exigiendo la libertad del luchador social José Ramón Rodríguez

5 de julio de 2019.-

En las redes sociales ya abundan pronunciamientos a favor de la libertad inmediata de José Ramón Rodríguez, detenido por el FAES en Valencia (https://www.aporrea.org/actualidad/n344177.html).

Quienes conocen la trayectoria de José Ramón Rodríguez no dan crédito ni ningún tipo de veracidad a las acusaciones con la que pretenden imputarlo, con toda la firmeza del caso se pronuncian en este sentido y lo manifiestan abiertamente:

ALERTA ALERTA ALERTA

Denunciamos la arbitraria e ilegal detención del compañero José Ramón Rodríguez Rojas, viejo militante de la izquierda Venezolana a quien los cuerpos de seguridad del estado detuvieron en la Aldea Héroes de Canaima en Naguanagua estado Carabobo, tras ser golpeado salvajemente hasta perder el conocimiento, está siendo acusado por actos terroristas contra la revolución Bolivariana. A nuestro parecer este hecho es un falso montaje de los infiltrados en nuestro servicios de inteligencia (Recordemos que el Jefe del Sebin Gral. Manuel Cristopher Figuera, estuvo implicado en el golpe terrorista del 30 de abril 2019).

Exigimos su inmediata libertad y las averiguaciones a los funcionarios implicados en este hecho, dado que es una conducta de los aparatos represivos de la burguesía.

José Ramón Rodríguez Rojas, es un trabajador de Cuidad Valencia.

Docente en la Misión Sucre y miembro activo de varios movimientos sociales

* * * * *

Sobre Darío o Rojita

JRDuque

José Ramón Rodríguez (Darío, como lo llamamos hace 30 años, o Rojita, como también lo siguen llamando) ha sido golpeado con saña enfermiza y llevado a la fuerza a algún lugar que a esta hora del viernes 5 de julio no conozco, personalmente. Circulan versiones; como son varias dejo ese dato suelto. Pero no el otro, el importante y grave: a José Ramón hay que liberarlo de inmediato y los hijos de puta que lo coñacearon y se lo llevaron deben recibir el mismo tratamiento.

José Ramón no anda en tramas golpistas contra el gobierno de Nicolás Maduro, mucho menos de las características que "le informaron" a Diosdado. Voy a decir algo que más de un distraído o agüevoniao seguramente va a recibir abriendo la bocota y tapándosela con una mano, así como las sifrinas en las películas de terror: si se llega a precisar que José Ramón está contra el gobierno, de todos modos pueden estar seguros de que no está contra la Revolución. Darío es de los nuestros. Y por ser de los nuestros lo ha alcanzado este misilazo del enemigo.

En estas telarañas y redes prolifera burriao la monja ideológica, que revolotea alrededor de los conceptos como revolotean las moscas alrededor de la mierda. También abundan compañeros con más formación ideológica que información sobre el mundo actual. A estos últimos quiero dirigirles algunos tips, a manera de invitación a la urgentísima conversa. A los pensadores, preintelectuales, autocríticos y críticos sin auto no tengo nada que decirles.

Una guerra del siglo XXI no es aquel escenario más o menos romántico de las películas, en las que los aliados están aquí y los enemigos allá. Una sabrosura: tú les disparas a aquellos coños de allá enfrente y vas contando a los que caigan: qué fácil es la guerra. Ponte a creer.

Aquí y ahora no hay trincheras ni búnkeres identificables. Hay gente que cree, o quiere que los demás creamos, que eso que llaman "los cuerpos de seguridad del Estado" son entidades creadas para defender al chavismo, a la Revolución y al gobierno de Nicolás. Señor: el origen de esos cuerpos está ligado a la defensa del Estado burgués, y su misión original es la identificación, persecución, captura y desmovilización de los comunistas, los pobres y los diletantes. El chavismo logró colocar allí dentro a personas clave, pero eso no quiere decir que ahora esos organismos sean chavistas. Creer que el sebin es revolucionario y chavista porque el chavismo le puso ese nombre es más o menos lo mismo que creer que la Guardia Nacional ahora es bolivariana porque oficialmente se llama "Bolivariana". Por creer en pendejadas como esaes que nos zampan un Cristopher o un Rodríguez Torres por allá arriba y sale más de uno llorando, "pero si yo lo oí hablar tan bien de Chávez".

Estamos en guerra, y uno de los signos de esta guerra es la multipolaridad. Todo órgano está dividido o al menos penetrado por otros bandos. Si todo el mundo sabe de la existencia de chavistas y no chavistas en TODOS los gremios y espacios (campesinos, cultores, transportistas, abogados, maricos, estudiantes, religiosos, familias, partidos políticos de este lado y del otro: aquí TODO EL MUNDO está dividido y no hay posiciones unánimes) no entiendo cuál es la dificultad para entender que los organismos de seguridad también están infiltrados, penetrados y divididos. Cristopher: carajo "nuestro" que estaba picándole el quesillo a la derecha, y que dejó a un gentío SUYO dentro de la institución.

Un pana aquí en Maracay acaba de dar con la imagen más exacta y pavorosa que he oído sobre las posibilidades del futuro: "Cuando llegue el momento, esto va a parecer un incendio en una fábrica de fuegos artificiales". Así mismo.

El enemigo (que también está penetrado y dividido, menos mal) tiene algo muy claro: en la guerra, la muerte es horrible cuando los alcanza a ellos pero una cosa bien chévere cuando nos alcanza a los chavistas. Creo que el despecho por la muerte de su conspirador la semana pasada empujará a su facción a cobrársela mediante la captura y destrucción de varios de nuestro bando. Momento para andar alertas.

Libertad para José Ramón Rodríguez Rojas, y cárcel y justicia popular para sus captores

* * * * *

Carlos Lanz: En las últimas horas he conocido de la detención del combatiente de izquierda, José Ramo Rodríguez, vinculado a diferentes experiencias de lucha, con vínculos con mov. sociales y colectivos de diversa naturaleza. Por ello resulta una infamia acusarlo de terrorista, de conspirador de derecha.

Por este tipo de señalamiento se está generando un clima de malestar y desconfianza en el seno de fuerzas revolucionarias comprometidas.

* * * * *

Coordinadora Simón Bolívar

Desde la Coordinadora Simón Bolívar rechazamos la detención del camarada, amigo, compañero y combatiente de la Izquierda Venezolana , José Ramón Rodríguez Rojas, trabajador del diario Ciudad Valencia, Profesor de la Aldea Universitaria Héroes de Canaima , Egresado de la Universidad de Carabobo, vinculado al Movimiento Popular, al Campo Revolucionario y un protagonista de este Proceso Bolivariano.

Rechazamos la acusación donde se pretende hacer ver que el camarada es un terrorista.

Esta situación genera un rechazo absoluto de todos los sectores del Movimiento Popular y Revolucionario.

Libertad Inmediata para el camarada José Ramón Rodríguez Rojas.

Solo la lucha nos hará libres.