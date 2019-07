(VIDEO) ¿Cuál debe ser el monto del salario mínimo en la Venezuela actual?

Viernes, 05 de julio de 2019.- Salimos de nuevo a la calle, a preguntarle a la gente lo que piensa, su opinión, pues, esta vez lo hicimos en la estación Ruiz Pineda del Metro de Caracas, ubicada en la zona de Caricuao, ah, esto fue el sábado 15 de junio.



Usted va en la dirección a Caricuao, pasa la UCAB, y sigue por la autopista y cuando se bifurca, toma hacia la derecha, vía la carretera vieja hacia los Teques, ahí la consigue, también se puede ir en la linea 2 del Metro.



El manejo de un presupuesto tiene dos vertientes básicas, los ingresos y los egresos. En el caso de los que vivimos en Venezuela se ha transformado ese manejo en una especie de montaña rusa, dada la inestabilidad en los precios, que suben constantemente, sin ningún control.



Aprovechamos que era día sábado y había mercado y salimos a ver que piensa, que opina, cuál es el parecer de la gente y la pregunta formulada por César Heríquez fue: ¿ Cuál debe ser el monto del salario mínimo en la Venezuela actual ?



Y este fue el resultado:



¿Cuál debe ser el salario mínimo en la Venezuela actual?

No hay sueldo que aguante esto, no lo hay, mínimo deberíamos tener, por lo menos, 120.000,00 y mientras tú no controles los precios no estás haciendo nada, opinó Carlos Aponte de Ruiz Pineda.

Deberíamos ganar en dólares, como doscientos (200,00 $) señaló una joven que paso rápido.

Ganamos para medio comer, ¿cuánto vale un cartón de huevos ya? debería ser mil palos dijo José Ramírez, (1.000.000,00 Bs S.)

Que todo sea barato expresó una señora de elegante sombrero que no dió un monto específico.

Para Carlos Reyes debe estar alrededor de los 400.000,00 Bs S

Luis Molina lo estimó en 100.000,00 Bs S para no afear a las pequeñas empresas.

Para la señora María 150.000,00 Bs S

Unos 300.000,00 Bs S, opinó el señor Gilberto Rosario.



Con una pensión ya no se puede comprar debería ser al precio del dólar, mencionó una señora, sin dar una cifra específica y pasó volando.

El señor Vargas Navas, José Antonio fue enfático en su opinión: mas de 200 palos porque 40 no sirven para nada.

El Petro completo, para que se fortalezca Venezuela nuevamente, indicó José Alexander Useche Castillo.

Quinientos mil, un millón dijeron dos damas al vuelo.

Deberían de ser por lo menos 200.000,00 soberanos para medio vivir afirmó el señor Chucho García.

Para Joselín Cepeda deben de ser suficientes para poder pasar esta crisis, estimó en 300.000,00 Bs S.

Mas o menos como doscientos dólares aproximadamente, porque ahorita todo está dolarizado, mencionó María Eugenia Oropeza.

Está tan devaluado ahorita que no sé, dijo María Hernández, tal vez mas de 100.000,00 Bs S para poder comprar algo.

Para el señor Díaz deben ser mínimo cien mil bolívares(100.000,00 Bs S)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 91, establece que la cesta básica debe estar acorde con el sueldo mínimo afirmó Jesús Rodríguez, debe estar en un estimado entre los 600.000,00 y 700.000,00 Bs S

Para Gioconda Valero, el salario mínimo debe estar como vaya subiendo la inflación, como en 500.000,00 Bs S, si acaso.

En mi opinión el salario mínimo debería estar en mas de 400.000,00 Bs S manifestó Hernán García.

Es equivalente, aparte de que tenemos una gran inflación, el monto debe ser, yo creo que cuatro salarios mínimos, debería de ser lo lógico...entre 160.000,00 y 200.000,00 Bs S sostuvo Enrique Pérez el último de nuestros encuestados.