(VIDEO) Cierran negocios en Centro Comercial Galerías del Paraíso

Miércoles, 03 de julio de 2019.- Estamos estacionados en una hiperinflación, que se niega a ceder, la situación económica tiende a complicarse y un reflejo de ello es el cierre de negocios, pequeños, grandes y medianos.Ante la falta de clientes dispuestos a comprar, los comerciantes se ven obligados a cerrar, no pueden pagar sus arrendamientos, no pueden reponer mercancía y lo mas grave, no pueden pagar la nómina, se les imposibilita mantener a los empleados que dependen de la actividad que realizan para sostener a sus familias.Toda una cadena de eventos que a todos nos impacta.Una muestra de ello es el cierre de negocios en el Centro Comercial Galerías del Paraíso, la cual visitamos el miércoles 19 de junio y que solía ser un sitio de mucho movimiento, venían las familias, los adultos, los niños, los jóvenes a divertirse y pasar un rato de esparcimiento, a comprar, a comer un helado o ir al cine.Toda esa actividad se ha transformado, muchos negocios han cerrado y los que siguen abiertos con los precios por las nubes y ahora permanece prácticamente desierto.Vendrán tiempos mejores y la superación de esta situación que a todos nos mantiene en un estado de nervios e irritación constante será cosa del pasado.Mantengamos la fe y hagamos nuestra parte, trabajando duro.Seguimos esperando que las cosas mejoren.