Bolívar: Corpoelec realizará obras de mantenimiento en subestaciones Vista al Sol y Los Olivos

3 de julio de 2019.-Este sábado 29 y domingo 30 junio, el Centro de Operaciones de Distribución (COD) de CORPOELEC en Bolívar realizará labores de mantenimiento correctivo y mejoras en equipos electromecánicos y redes que operan en las subestaciones Vista al Sol y Los Olivos, para garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad en sectores de San Félix, Casacoima y Puerto Ordaz. Estas operaciones implican interrupciones eléctricas programadas.

De acuerdo al informe del COD Bolívar, este sábado de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. se corregirán puntos calientes en la Barra 3 de la subestación Vista al Sol, por tal razón, durante ese lapso, habrá una interrupción eléctrica programada en 25 de Marzo, Valle Alto, UD 128, Maternidad Negra Hipólita, Las Américas, Escuelas 11 de Abril, Las Américas, Enmanuel, Brisas del Orinoco y Fe y Alegría; CDI, Bella Vista, José Félix Blanco, Inés Romero, Rebombeo de Agua, Club Da Pepino, Río Claro, Piña de Cacahual, Casacoima: El Triunfo, Sierra Imataca, El Amparo, Piacoa, Los Castillos de Guayana y comunidades circunvecinas

Luego, el domingo de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. se estarán reparando y adecuando los Interruptores D480, D1505, D330 y D120 asociado a la subestación Los Olivos y será suspendido el suministro de electricidad en residencias Oasis, Manantial, Las Garzas, Camino Real, Upata, Kamoirán, Las Américas Country Club y Guayana; Edificios Majo y Don Olivo; Estación de Servicios Alta Vista, Torre Balear, Banco Venezolano de Crédito, Nueva Prensa, Centro Comercial Ciudad Alta Vista, Clínicas Materno Infantil, La Esperanza, La Maternidad y Oftalmológica Santa Fe, Farmatodo, Toyota, Friday, Wendy's, Urbanización Los Olivos, Centros Comerciales Santo Tomé, Mirador y Los Olivos; Residencias La Oliveña, Leofing Plaza, Villa Latina, La Arboleda y Don Miguel; Módulo de Sanidad, Edificio Chacaito, La Esperancita, Clubes Italo y Portugués; Colegios de Médicos, de Abogados y de Periodistas.

También el domingo de 07:00 a.m. a 07:30 a.m. habrá una interrupción eléctrica programada en Centros Comerciales. Caujaro, Guayana Mall y Redoma La Piña; Residencias Costa Azul, Estaciones de Servicios Rosa Bella y Morochas; Edificio Banco Mercantil, Del Sur, Campo C de Ferrominera, Club Caronoco, Cambalache, Planta de Asfalto, Pedrera Cetaca, Relleno Sanitario, Empresas de Remolques, Comando FANB Destacamento 88, Hospital Militar, Antenas de Pentagrama y Diamante, con la finalidad de darle paso franco al traslado por vía terrestre de una mega estructura metálica elaborada por una reconocida empresa metalmecánica de la zona industrial de Matanzas.

CORPOELEC, comprometida con los usuarios y usuarias, ofrece disculpas y ratifica su disposición de continuar las mejoras que optimicen el servicio, tal como lo amerita y merece el pueblo de Venezuela, a su vez invita a todos los ciudadanos a registrarse a través de la página www.corpoelec.gob.ve para informarse de manera oportuna mediante la mensajería de texto sobre los mantenimientos o averías que ocurran en su zona.