Decenas de miles de turistas abarrotan ciudades de Chile para presenciar el eclipse total de sol que ocurrirá esta tarde

LA Serena, 2 de Julio - Decenas de miles de turistas, chilenos y extranjeros, abarrotan ciudades y localidades del norte de Chile en busca de los mejores lugares para presenciar el eclipse total de sol que ocurrirá a media tarde del martes.



Se espera que millones de personas vean el espectáculo cósmico que comenzará en el Pacífico Sur y que recorrerá unos 11.000 kilómetros a través de Chile y Argentina.



La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago, la vecina Coquimbo y La Higuera, son algunas de las ciudades y pueblos que más turistas atrajeron. La Serena, de 200.000 habitantes, esperaba la llegada de unos 300.000 visitantes.



Es tal la cantidad de gente reunida en La Serena, en la Región de Coquimbo, que la empresa de agua potable local incrementará su producción y las gasolineras dispondrán de más combustible que el normal.



La estadounidense Stephanie Bouckurt, dijo a la AP que viajó a este sitio porque unos amigos le recomendaron el evento. “Dijeron que no hay nada que se compare con un eclipse total. Así que estamos aquí súper emocionados”.



Paralelamente, en las regiones de Tarapacá y Coquimbo, en el norte chileno, también se reforzaron los servicios policiales y de salud, y el sector turístico tiene mayor actividad que en otros destinos del hemisferio sur. Las dos regiones poseen los cielos más limpios del mundo y concentran la mitad de los telescopios del planeta en una docena de grandes observatorios, uno de los cuales, La Silla, recibirá la visita del presidente chileno Sebastián Piñera y de otras personalidades.



Un eclipse solar total ocurre cuando la luna se atraviesa en el camino de la luz del Sol y proyecta su sombra sobre la Tierra.



Durante el eclipse del martes, la sombra de la Luna borrará el Sol durante casi dos minutos y medio y la pequeña localidad de La Higuera oscurecerá casi completamente, dijo a The Associated Press su alcalde, Yerko Galleguillos.



El fenómeno afectará a toda una franja de América del Sur y provocará que baje la temperatura entre cinco y diez grados y que se levante viento.



“Esperamos que este hito se transforme en un atractivo turístico para que el visitante que viene a la comuna... pueda ingresar a La Higuera y venir a tomarse una fotografía al lugar donde alguna vez hubo un eclipse total de sol”, agregó Galleguillos.



Funcionarios de La Higuera, así como en otras ciudades de Coquimbo y Tarapacá, distribuyeron unos 2.000 anteojos especiales para poder mirar el eclipse.



“Estos lentes le darán (a los estudiantes) la oportunidad de protegerse y ser testigos de este espectáculo que todos hemos estado esperando”, dijo Alejandra Zúñiga, directora de la escuela Juan Pablo Muñoz, en La Higuera.



La astrónoma chilena María Teresa Ruíz dijo a la AP que cuando el sol no llegue a la Tierra “vamos a tener una vía láctea en todo su esplendor... Yo los invitó a mirar cientos de miles de estrellas”.



En Chile, el eclipse total ocurrirá a las 16:38 (20:38 GMT).



Con tanta gente es probable que se congestionen las comunicaciones, por lo que las autoridades han llamado a priorizar los mensajes de texto sobre los contactos de voz y el envío de fotografía. “No hay ninguna red que resista”, afirmó la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hutt.



En Argentina el eclipse comenzará a verse dos minutos después en una ruta de oeste a este que se recorrerá en dos minutos y medio, dijeron los investigadores del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de Buenos Aires.



Miles de visitantes ya están llegando a las provincias donde se verá en su totalidad. El gobierno de San Juan instaló telescopios y áreas de observación pública y los astrónomos de la provincia de Buenos Aires ofrecieron clases de yoga y meditación durante el espectáculo cósmico.



El próximo año, el 14 de diciembre, se registrará otro eclipse de sol total que se observará en la región de La Araucanía chilena.



Vergara informó desde Santiago. La periodista de The Associated Press Almudena Calatrava en Buenos Aires contribuyó a este despacho.