(VIDEO) Trabajadores en Lucha muestran su solidaridad con Aporrea, Tony Navas

Martes, 02 de julio de 2019.- Tony Navas, de Trabajadores en Lucha y Sintrasalud Distrito Capital, declaró el jueves 27 de junio, desde la CANTV: queremos desde Trabajadores en Lucha expresar nuestra solidaridad con la página Aporrea, en virtud de este atropello que viene manteniendo un gobierno que se dice que es víctima de un bloqueo, pero que aplica el mismo esquema del bloqueo para eliminar la crítica y para limitar los adversarios que con toda razón señalan un conjunto de políticas erráticas y de responsabilidades de actos bochornosos de corrupción.



Que viene hambreando al pueblo y a los trabajadores.



El bloqueo de Aporrea constituye otro lugar mas en la cara, en el rostro de un gobierno, que cada vez mas, configura una actitud protofacista, una actitud que no tiene nada que ver con las premisas que alguna vez levantó de supuesto Socialismo, de supuesta Revolución que reivindicaba lo popular.



Este es un gobierno que no quiere que se conozca lo que está pasando en este país.



Los de Trabajadores en Lucha no podemos menos que solidarizarnos con la página Aporrea y con la justa lucha que tienen sus editores y que tenemos todo el movimiento popular, para que se siga reflejando la realidad crítica, la realidad trágica que hoy estamos viviendo.





