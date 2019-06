(VIDEO) Aporrea protesta de nuevo contra el bloqueo que le impone la CANTV y Conatel

La CANTV "atiende" con la Guardia Nacional y no con los funcionarios obligados a dar respuesta. Los agentes conminaron al grupo de Aporrea (que iba a buscar respuesta a una carta de reclamo por bloqueo) a abandonar el recinto de recepción a la entrada de CANTV. Gonzalo Gómez, de Aporrea, explica la situación a los de la GNB, para que no se confundan y que brinden apoyo a ciudadanos que reclaman derechos; no a quienes se los violan Credito: Aporrea.org / Amanda R.

Domingo, 30 de noviembre de 2019.- Ya ha pasado mas dei un mes de haber introducido una carta en la oficina del presidente de la CANTV, donde se le pedía una explicación sobre el bloqueo que ha sufrido por mas de cuatro meses la página web Aporrea.org, carta de la cual no se ha obtenido respuesta que de acuerdo a la ley debió ser respondida.



Los de Aporrea: usuarios, trabajadores, trabajadoras, autores y autoras, colaboradores, simpatizantes y relacionados se presentaron de nuevo en CANTV y se ubicaron en el lobby principal de esta compañía, propiedad del Estado venezolano, que a su vez administra y centraliza las comunicaciones llamadas cibernéticas o infotrmáticas.

Gonzalo Gómez, cofundador de Aporrea, en la recepción de la sede nacional de la CANTV, reclama por el bloqueo arbitrario contra el portal y exige respuesta del presidente de la telefónica nacional o de las autoridades que imparten la orden violatoria de derechos (ver video al final de esta noticia).

Credito: aporrea.tvi

Los aporreadores y aporreadoras a través de una enérgica y enfática intervención de Gonzalo Gómez, coordinador general y cofundador de la página, exigieron una explicación sobre el bloqueo que sigue sufriendo este sitio Web y que cercena el derecho a informar y a ser informados de cientos de miles de venezolanos seguidores del portal.



Credito: aporrea tvi

La actividad fue acompañada por algunos usuarios y autores que utilizan el medio de comunicación digital, varios miembros del equipo publicador y gente solidaria de Marea Socialista y de la articulación sindical y de corrientes clasistas Trabajadores en Lucha (Sirtrasalud, CCURA, PSL, LTS, Lucha de Clases). Hizo presencia solidaria quien fuera uno de los entrevistadores más destacados de Venezolana de Televisión (hoy fuera de esa planta) Ronald Muñoz, quien publica artículos en Aporrea.org

Pancarta de Marea Socialista acompaña solidariamente la exigencia #DesbloqueenAporreaYa

Credito: aporrea.tvi

Esta segunda visita se realizó el jueves 27 de junio del año 2019, casualmente día del Comunicador en Venezuela, Gómez dijo:

"Hace un mes le trajimos una carta a la CANTV preguntándole qué pasaba, por qué estaba bloqueada Aporrea (Aporrea.org realizó visita colectiva a CANTV para que #DesbloqueenAporreaYa ). Ha pasado un mes y habiéndose cumplido los lapsos administrativos, no hemos obtenido respuesta".



"Queremos saber por qué centenares de miles de usuarios de Aporrea están bloqueados. ¿Los bloquea la CANTV? ... ¿Es una orden de alguna otra institución?



Por favor, queremos que el Presidente de la CANTV nos dé respuesta".



"Hoy es día del Periodista y en el Día del Periodista. Muchos medios de comunicación digitales se encuentran bloqueados".



"Aporrea es un medio de comunicación popular y alternativo, nacido con el proceso revolucionario y defensor de los principios que nos llevaron a ese proceso de transformación; pero hoy es violada la Constitución. Son violadas las leyes. Es violada la ley relacionada con la comunicación. Se irrespeta la Libertad de Expresión y también la Ley de Comunicación Popular".



"¿Por qué después de un mes de haber traído una carta al Presidente de la CANTV, Aporrea no ha sido llamada para darle explicaciones de por qué está bloqueada?"



"¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llevamos cuatro meses bloqueados en forma arbitraria?"



"¿Quién y cómo, toma las decisiones respecto a los medios de comunicación? Especialmente de los medios de comunicación del pueblo".



"¿Por que centenares de miles de personas tienen bloqueado el acceso a Aporrea?"



"¿Eso es democracia participativa y protagónica?"



"¿Eso es Poder Popular?"



"¿Eso es cumplir con la Constitución?"



"¿Eso es respetar la ley de Comunicación Popular?"



"¿Eso es considerarnos como ciudadanos y ciudadanas o eso es arbitrariedad y abuso?"



"¡QUEREMOS QUE DESBLOQUEEN A APORREA YA!"



"Llevamos cuatro meses bloqueados, ya basta, no hay respuesta, no hay instituciones".



"¿Qué es lo que pasa aquí en este país?, nadie nos responde".



¿Para eso están las instituciones?, para bloquear los medios de comunicación digitales, populares, de la comunidad y de los trabajadores?



"A los empleados de CANTV: pregúntenle a sus jefes qué papel es el que están cumpliendo, pregúntenle en qué cesto de los papeles botaron la Constitución, pregúntenle dónde botaron la Ley de Comunicación Popular, si es que la conocen".



"Les molesta mucho que entremos aquí; mas nos molesta a nosotros el tener cuatro meses bloqueados y la gente sin poder ver la información y ejercer su derecho!".



"Autoridades de la CANTV y del gobierno: cumplan la Constitución, no abusen de los ciudadanos".



Tony Navas, dirigente sindical de Sitra-Salud y miembro de Trabajadores en Lucha, denunció el bloqueo a Aporrea y dió un mensaje de apoyo

Credito: Amanda / Aporrea.org

Aparte de los empleados de la seguridad interna de la sede de CANTV (Av Libertador), ningún funcionario bajó a recibirles ni a dar respuesta a la carta entregada hace un mes en una visita similar. No hubo ningún mensaje del presidente de la CANTV. Los de seguridad interna dijeron: "eso es con Conatel", tirándole la pelota. Pero otros que sí llegaron rapidito fueron los de la Guardia Nacional, como si fuera un problema de órden público y no de derechos y cumplimiento de un servicio. Por eso hubo el comentario... "no estamos solicitando a la GNB sino a las autoridades de la CANTV". A los guardias les han metido en su conciencia que el derecho a la protesta popular está "suspendido".

Ante la negativa a brindarles la atención debida, los comunicadores y usuarios de Aporrea se retiraron dejando en el aire el grito de sus consignas. #DesbloqueenAporreaYa

Zuleika Méndez, revolucionaria antiburocrática y comunicadora popular, habla a los presentes en el Lobby de la CANTV sobre la gravedad de la violación del derecho a la comunicación y la necesidad de defenderlo

Credito: Amanda / Aporrea.org

En la despedida informaron que reactivarán la denuncia internacional, especialmente entre las organizaciones y movimientos de la izquierda a nivel mundial, medios populares y alternativos, organizaciones de defensa de derechos. Avisaron que la próxima visita será en otro lugar.



NOTA: en horas de la noche en cadena nacional, luego de entregados los premios nacionales de periodismo de este año, el Presidente de la República en emotivas palabras convocó a los comunicadores y periodistas a realizar una comunicación crítica y revolucionaria. Eso es lo que estamos haciendo desde Aporrea presidente Nicolás Maduro y ustedes nos tienen bloqueados.