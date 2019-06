Dictado ciclo de Talleres de Recuperación de Bombillos Ahorradores a Docentes de Zona Educativa de Amazonas

Se activaron las unidades de Desarrollo Social, UREE y la Oficina de Atención al Ciudadano, donde también se realizaron charlas



Amazonas 18/06/2019).- Cumpliendo los lineamientos del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) y presidente de CORPOELEC, Freddy Brito Maestre, el pasado 18 de junio del año en curso, en las instalaciones del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, la estatal eléctrica en Amazonas, a través de las unidades de Desarrollo Social, Uso Racional de la Energía Eléctrica (UREE) y La Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), dictó una charla sobre Ahorro Energético, realizó un Conversatorio sobre Sabotaje al Sistema Eléctrica Nacional, SEN, capacitó a los asistentes a como pagar el servicio eléctrico, a través de la Plataforma Patria y realizó un taller de recuperación de bombillos ahorradores, informó una nota de Prensa CORPOELEC.



Esta actividad fue dirigida al personal docente de la Zona Educativa pertenecientes al estado. Al respecto Nancy Luna de UREE fue enfática al señalar la importancia del ahorro energético e informó sobre pequeños consejos como: desenchufar el cargador de celulares después de haberlos usado, apagar y desenchufar el televisor cuando no se esta viendo, utilizar en lo posible la luz natural, usar la lavadora a su máxima capacidad, no abrir la nevera si no es necesario, utilizar la plancha una veza a la semana y apagar el monitor de las computadora mientras no se está usando, podremos contribuir con el uso consciente de la energía y esto a su vez se convierte en mayor estabilidad al sistema eléctrico nacional.



Zoried Duarte de Desarrollo Social se refirió a las consecuencias legales y fatales que conlleva la manipulación inadecuada de las redes eléctricas por terceros, dio a conocer la normativa legal que rige la materia. Asimismo, invitó a los presentes a que sean multiplicadores entre sus familiares, amigos y vecinos, a ser garantes del buen uso del SEN, a realizar las respectivas denuncias a los organismos policiales cuando observen manipulaciones indebidas en las redes eléctricas y a su vez a que se pongan al día con el pago de sus facturas por el servicio eléctrico.



Valentín Camacho de la OAC dio a conocer las funciones y actividades de la OAC, resaltó la articulación con las actividades políticas y el poder popular e instruyó sobre las ventajas y los pasos a seguir para utilizar el novísimo sistema de pagar el servicio eléctrico a través de la plataforma Patria: "Nuestra función principal es canalizar y dar respuesta rápida y oportuna a los usuarios sobre quejas, denuncias y reclamos referentes al SEN".



Taller de Recuperación de Bombillos Ahorradores:



Iván Varela técnico de Transmisión fue el encargado de realizar el taller de recuperación de bombillos ahorradores y mostró a los asistentes cómo con pocas herramientas y caseras se pueden recuperar los bombillos. "Este es un tarea sencilla solo basta prestar atención y ustedes verán como llegan a sus casas reparando todos esos bombillos que tienen quemados y de esta manera van a contribuir con su economía y con el ambiente porque ya no tendrán que botar esos bombillos de manera inadecuada que tanto daño hacen en el ambiente debido al mercurio que contienen", precisó.



De esta manera CORPOELEC sigue dando a conocer las funciones y novedades que lleva adelante en pro del bienestar de los usuarios del SEN.